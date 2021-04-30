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Spor Roma'ya 5. golü atan Paul Pogba: Allah bana güç verdi
Spor

Roma'ya 5. golü atan Paul Pogba: Allah bana güç verdi

Manchester United'ın yıldız oyuncusu Pogba Roma'ya takımının 5. golünü attı. Karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada devre arasında hurma ve su ile orucunu açtığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 06:31:00 -
Roma'ya 5. golü atan Paul Pogba: Allah bana güç verdi

Manchester United, UEFA Avrupa Ligi yarı final ilk turunca Old Trafford Stadı'nda İtalya temsilcisi Roma'yı konuk etti.

Manchester United, Roma'yı 6-2'lik net bir skorla yenerken, Fransız yıldız Paul Pogba takımının 5'inci golünü kaydetti.

"Hurma yedim, su içtim"

Pogba, maç sonrası yaptığı açıklamada, "Devre arasında hurma yedim ve su içtim. Allah bana güç verdi. İstediğimizden daha iyi bir sonuç elde ettik, çok mutluyuz." dedi.

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