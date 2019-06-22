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Romatoloji nedir?

Romatoloji nedir? Romatizmal iltihabi hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalıkları ile uğraşan romatoloji hakkında merak edilen ayrıntılar...

22 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
Romatoloji nedir?

Romatoloji nedir? Romatizmal iltihabi hastalıklar ve diğer kas iskelet sistemi hastalıkları ile uğraşan romatoloji hakkında merak edilen ayrıntılar...

Romatoloji nedir?

Romatoloji, eklemler, yumuşak dokular, otoimmün hastalıklar ve kalıtsal bağ dokusu hastalıklarıyla ilgilenen iç hastalıkları ve pediatride bir alt uzmanlık alanıdır. Vücudumuzun hareket etmesini sağlayan kaslar, kemikler, eklemler ve bu yapıları birleştiren bağlarda ağrı ve hareket kısıtlılığına, bazen de şişlik ve şekil bozukluğuna neden olan hastalıklara, genel olarak romatizma adı verilmektedir. Bir romatolog, romatizmal hastalıkların tanı, tedavisi ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.

Romatolojinin baktığı hastalıklar

Romatizmal hastalıklar, iltihaplanma ve oto-bağışıklık koşullarıdır ve bir romatolog tarafından tedavi edilebilecek 200’den fazla hastalık vardır. Romatologların tedavi ettiği bazı hastalıklar şunlardır:

– Osteoartrit
– Romatoid artrit (RA)
– Lupus
– Spondiloartropatiler – ankilozan spondilit (AS) ve psoriatik artrit (PsA)
– Sjögren sendromu
– Gut
– Skleroderma
– Vaskülit
– Enfeksiyöz artrit
– Juvenil idiyopatik artrit
– Polimiyalji romatika
– Behçet Hastalığı
– Ailevi Akdeniz Ateşi

Romatoloji ayrıca yumuşak doku hastalıkları ile de ilişkilidir ve romatologlar bunlardan birçoğunu tedavi eder:

– Fibromiyalji
– Bel ağrısı
– Tenis veya golfçü dirseği
– Olekranon bursit

Bir romatolog kemik de dahil olmak üzere romatoloji hastalıklarını da tedavi edebilir. Bunlar:

– Fluorosis
– Osteoporoz
– Osteomalazi
– Renal osteodistrofi
– Raşitizm

Eklemleri etkileyen birçok genetik bozukluk, romatologlar tarafından da incelenebilir:

– Akondroplazi
– Ehlers-Danlos sendromu
– Aşırı uzayabilir eklemler
– Marfan sendromu

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 00:20
  1. romatoloji
  2. Romatoloji uzmanı Prof. Dr. Süleyman Özbek
  3. romatizmal hastalıklar
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