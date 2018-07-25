Romatizma hastalığına dikkat!

ROMATİZMA NEDİR?

Romatizma, kas, eklem, kemik ve bağlarda ağrı, şişkinlik ve hareket kısıtlığı ile belirgin olan, vücudumuzun savunma mekanizmasını yavaşlatan bir hastalıktır. Romatizma genelde kadınlarda, 50 yaş üzerindeki kişilerde görülse de genç ya da çocuk yaşta bu hastalığa yakalananlara da vardır. Eklemleri, kasları, deriyi, bağ gibi yumuşak dokuları, kalbi, damarları, sinir sistemini, akciğerleri, karaciğeri, gözleri hatta solunum sistemini bile tutabilir. Bu yüzden hastalığın erken dönemde teşhis edilmesi, ciddi sağlık sorunlarına neden olması adına son derece önemlidir.

ROMATİZMA NEDEN OLUR?

Romatizmanın birden çok nedeni olabilir. Romatizmanın sınıflandırılmasında bu nedenler belirleyicidir. İltihabi romatizma çeşitlerinde genelde bir mikrop etkilediği eklemde iltihaplanmaya neden olur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması da iltihabi romatizma oluşumunu tetikleyebilir. Ürik asit vb. birtakım kristallerin eklemlere ya da dokulara yerleşmesi, iltihabi romatizmanın bir diğer önemli nedenidir.

İltihabi bir romatizma çeşidi olan romatoid artrit, eklemlerdeki zarın ve eklemin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediğinde iç organları tutabilir hatta tüm vücudu etkileyebilir. Otoimmün bir rahatsızlıktır, bağışıklık sistemi yanlışlıkla eklem hücrelerine saldırır ve eklemlerde iltihaplanma gerçekleşir.

İltihabi olmayan romatizmalar; kaza, darbe sonucunda eklem ve kasların hasar görmesine bağlı olarak gelişebilir. Bazen de metabolik ya da psikolojik sorunlar iltihabi olmayan romatizmayı beraberinde getirebilir. Genetik faktörler, çevresel etmenler, cinsiyet ve yaş da romatizmayı tetikleyebilir. Ailesinde romatizma olan kişilerde hastalığa yatkınlık daha yüksektir.

BELİRTİLERİ

Eklemlerde ağrı

Şişme ve sertlik

Sıcaklık

Kas zayıflığı

Eklemlerde ağrı, şişlik ve hareket kısıklığı (iltihaplı romatizma)

Merdiven inip çıkarken, oturup kalkarken kaslarda ağrı hissetme

Sabahları eklemlerde sertlik ve tutukluk olması

Soğuk havalarda el parmaklarında sararma

His kaybı (iltihaplı romatizma)

Uykuda düzensizlik (iltihaplı romatizma)

İştah kaybı (iltihaplı romatizma)

Böbrek fonksiyonlarında azalma

Damarda pıhtı oluşumu

Felç vb. nörolojik belirtiler

Belirtiler hastadan hastaya ve romatizmanın çeşidine göre değişiklik gösterebilir. Romatizmanın ilerlemesi kişide kas zayıflığına bağlı olarak hareket kısıklığına yol açabilir. Örneğin eli ve bilekleri romatizmadan etkilenen kişiler, ilerleyen süreçte nesneleri tutmakta hatta saçlarını taramakta bile zorlanabilir.