Romanya'dan Rusya-Ukrayna savaşı sonrası hamle! Milyon euroya İsrail Spike LR2 tanksavar füzesi satın alacak

Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası birçok bölge ülkesi gibi silahlanma faaliyetlerini hızlandıran Romanya, Aralık 2023’te ABD’den 80 milyon dolar tutarında 263 adet Javelin Tanksavar Füzesi tedarik etmeye karar vermişti.

Romanya, omuzdan atılan Javelin füzesine ilaveten tripod veyahut platform üzerinden atılabilen Spike LR2 Tanksavar Füzesi de tedarik etmeye karar verdi.

Halihazırda Spike ailesi mensubu tanksavar füzelerini aktif olarak kullanan Romanya, 2018 yılında İsrailli savunma şirketi Rafael’den Spike ER füzeleri almaya karar vermişti. Tedarik edilen füzeler, IAR-330 SOCAT helikopterlerine entegre edildi.

Romanya bu kez Rafael (İsrail), Diehl Defence (Almanya) ve Rheinmetall (Almanya) şirketlerinin ortak girişimi olan Eurospike’tan tanksavar füze tedarik etmeyi planlıyor. Romanya yerel medyasına göre, kısa süre içinde imzalanması planlanan sözleşmenin değeri yaklaşık 85 milyon Euro’ya ulaşabilir. savunmasanayist'e göre: Konuyla ilgili olarak Romanya Savunma Bakanlığı ile Eurospike arasında bir çerçeve anlaşmanın imzalandığı iddia ediliyor.

Spike LR2’nin teknik özellikleri

İsrailli savunma şirketi Rafael Advanced Defense Systems tarafından geliştirilen Spike LR2, anti-tank füze sistemidir.

Spike LR2’nin en önemli özelliklerinden biri uzun menzili. Füze, 5.5 kilometre gibi bir menzile sahiptir. Ayrıca, yüksek hassasiyetli görüntü işleme teknolojisi ve hedefleme sistemleri ile donatılmıştır. Spike LR2, kablosuz kontrol sistemi aracılığıyla kullanıcı tarafından yönlendirilebilmektedir.

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