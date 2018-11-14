Romanya'dan bomba iddia! Mircea Lucescu emekli olacak

Türkiye Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu için Romanya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı. Lucescu'ya yakınlığı ile bilinen Romanya Futbol Federasyonu'nun eski başkanı Dumitru Dragomir, Lucescu'nun Türkiye'den sonra başka bir görev yapmayacağını belirtti.

''TÜRKİYE'DEN SONRA EMEKLİ OLACAK''

Romanya basınına konuşan Dragomir, ''Mircea Lucescu çok güçlü bir mantaliteye sahip. Çalışma gücü de var. Ancak Türkiye'den ayrıldıktan sonra başka bir takım çalıştıracağını düşünmüyorum. Romanya, ona asla bir teklifte bulunmadı. Zaten kabul etmezdi.'' sözlerini kullandı.

2+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAMIŞTI

73 yaşındaki teknik direktör, 2017'de Türkiye Milli Takımı ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı.

GELECEĞİ TARTIŞMA KONUSU

A Milli Futbol Takımı'nın başında çıktığı maçlarda istenilen skorları alamamasına ve göze hoş gelen futbolu oynatamamasına rağmen görevinin başında olan Lucescu'nun geleceği tartışma konusu.