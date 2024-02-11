Romanya'da o ürünlerin satışı için Türk şirketlerine ilan var: Bize satın deyip Türkiye’ye açıkladı
Romanya ülkesinden Türkiye pazarından kırmızı biber ve domates salçası satın alacağını resmi olarak açıkladı! Türkiye'deki Gıda üreticilerine ihracat fırsatı gün geçtikçe daha da artıyor!
Romanya’dan her gün sayısız sektörde gelen ithalat ilanlarına yenisi eklendi!
Bugün Türk gıda üreticilerine Romanya pazarına girmek için bir fırsat kapısı araladı. Türkiye ile Romanya arasındaki olumlu siyasi ilişkiler ve sık temaslar, Türk ve Romen özel sektörler arasındaki ticari, ekonomik ilişkilerin gelişmesinde büyük rol oynuyor. dunyagazetesi haberine göre: İş Konseyi ise ortak toplantıların yanı sıra üst düzey resmi ziyaretler vesilesiyle düzenlediği toplantılarla Türk şirketlerini Romanya'da iş yapmaya teşvik ediyor.
Romanya’da faaliyet gösteren bir firma yayınladığı ilanla Türkiye’den kırmızı biber ve domates salçası satın alacağını belirtti.
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