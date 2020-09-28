  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi
Aktüel

Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi

Yeniakit Publisher
2020-09-28 23:04:42 -
Romanya'da Kovid-19'dan ölen aday yeniden belediye başkanı seçildi

ANKARA (AA) - Romanya'da hafta sonu yapılan yerel seçimlerde yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybeden aday belediye başkanlığına seçildi.

BBC'nin haberine göre, üçüncü kez belediye başkanlığına aday olan Sosyal Demokrat Parti (PSD) üyesi Ion Aliman, Romanya'nın güneyinde Deveselu köyünde oyların yüzde 64'ünü kazandı.

Yetkililer, 15 Eylül'de Kovid-19 nedeniyle Bükreş'te hayatını kaybeden Aliman'ın isminin oy pusulalarından çıkarılamadığını açıkladı.

Deveselu köyünde belediye başkanlığı için yeniden seçim yapılacağı belirtildi.

Sosyal medyada Aliman'ın mezarını ziyaret eden köylülerin videolarına yer verildi.

Bir köylü, yerel bir kanala yaptığı açıklamada, Aliman için "Köylünün tarafındaydı, tüm yasalara saygılıydı. Bir daha böyle bir belediye başkanı göreceğimizi sanmıyorum." diye konuştu.

Eski deniz subayı Ion Aliman'ın başarısı, ülke genelinde birçok belediye meclisinde koltukları merkez sağdaki USR-PLUS ittifakına kaptıran PSD için iyi bir haber olarak değerlendirildi.

Romanya'da 2008 yılında da karaciğer rahatsızlığından yaşamını yitiren Neculai Ivascu, Voinesti'ye yeniden belediye başkanı seçilmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber
Dünya

Ermenistan'dan kalleş saldırı! Azerbaycan'dan acı haber

Ermenistan'ın akşam saatlerinde Terter ilinin Şıharh kasabasına düzenlediği kalleş saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı. ..
Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden dehşete düşüren görüntüler!
Gündem

Ermenilerin vurduğu yerleşim yerinden dehşete düşüren görüntüler!

Ermenistan ve Azerbaycan çatışma alanından gelen görüntüler dehşete düşürdü. Büyük hasarın meydana geldiği yerleşim yerlerinde çok sayıda ha..
Azerbaycan Ermenistan'ı vurdu! Selçuk Bayraktar bomba detayı paylaştı
Gündem

Azerbaycan Ermenistan'ı vurdu! Selçuk Bayraktar bomba detayı paylaştı

Azerbaycan'ın Ermenistan hedeflerini imha etmesi sonrası Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal ..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı