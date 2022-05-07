Romanya sığınmacı Çeçen kadını Rusya'ya iade edecek

Romanya Yüksek Mahkemesi, Çeçen sığınmacı Amine Gerihanova'nın temyiz başvurusunu reddetti. Bu durum, Çeçen kadının işkence ve öldürülmekle tehdit edildiği Rusya'ya iade işleminin onaylandığı anlamına geliyor.

Romanya makamları kararın ardından, Çeçen kadın sığınmacının Rusya'ya teslim edilmesi için gerekli prosedürü işletecek. Temyiz mahkemelerinin kararı nihaî hüküm olarak kabul ediliyor.

Çeçen sığınmacı Gerihanova, 13 Mart tarihinde Ukrayna'dan çıkmaya çalışırken Romen sınır muhafızlarınca gözaltına alınmıştı. Akabinde Rumen makamları, Rusya'nın bu Çeçen kadının kendilerine iade edilmesi yönündeki talebini kabul etti. Gerihanova'nın tutuklanması işlemi, sığınmacıyı daha evvel Suriye'de bulunmakla suçlayan Moskova'nın iddiası üzerine gerçekleşti. Bununla birlikte Rusya, Çeçen kadının Suriye'de bulunduğuna yahut Suriyeli muhaliflere yardım ettiğine dair herhangi bir delil sunmadı. Rus makamları, bu konuya ilişkin sadece bazı "gizli tanık" ifadelerini öne sürdü.

Edinilen bilgilere göre ise Amine Gerihanova, yaklaşık 5 sene önce memleketi Çeçenistan'dan ayrıldı ve bu süre zarfında daima Kiev'de yaşadı. Akrabaları ve tanıyanları, Gerihanova hakkında Rus gizli servisi FSB'nin hazırladığı dosyanın tamamen uydurma olduğunu iddia ediyor.

7 yaşındaki bir çocuğun annesi olan kadının iade edilmesi hâlinde ağır işkence ve ölüm tehdidiyle karşı karşıya kalacağı belirtiliyor.

Romanya'nın, Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle tüm Batı'nın tepkisini topladığı bir dönemde söz konusu adımı atması tepki topluyor.

Bir süre önce de Polonya Dağıstanlı bir sığınmacıyı Rusya'ya iade etmişti.

Kaynak: Mepa News