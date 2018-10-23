Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
Romanya Deniz Kuvvetlerine ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.23 Ekim 2018 Salı 11:15
Romanya donanmasına ait gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı.
Alınan bilgiye göre, sabah 08.30'da Ege yönünden boğaza giren "F-221" borda numaralı Romanya donanmasına ait "Regele Ferdinand" adlı gemi, 10.20'de Çanakkale önlerine ulaştı ve Marmara Denizi yönüne doğru ilerledi.
Sahil güvenlik unsurlarının refakat ettiği geminin gideceği liman hakkında bilgi verilmedi.
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