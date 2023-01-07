Romanya hükümeti, en büyük skandalla anılan fenomenin 5 milyon euro'luk araba koleksiyonuna el koydu

Kadın düşmanı görüşleri, çizgisiyle ve lüks yaşam biçimiyle sosyal medyada üne kavuşan Andrew Tate’in araba koleksiyonuna Romanyalı yetkililer el koydu. 11 arabadan oluşan koleksiyonda, Tate’in sosyal medyada markası haline gelmiş ve iklim eylemcisi Greta Thunberg’le Twitter’da dalga geçmek için önünde poz verdiği 2.9 milyon dolarlık Bugatti Chiron’u da var. Yerel bir gazetenin yaptığı açıklamaya göre koleksiyonun toplam değeri 5 milyon euro'nun üzerinde.

Serveti insan kaçakçılığından mı geliyor?

İnsan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurma gibi suçlamalar adı altında tutuklanan ve aralarında Andrew Tate ve kardeşi Tristan Tate’in de bulunduğu 4 kişi halen gözaltında. Yetkililer soruşturma kapsamında beş evde arama yaptıklarını belirtirken, baskınlardan birinde çevik kuvvet polisleri yüksek miktar nakit para ve bir tabanca ele geçirdi. Romanyalı bir gazetenin yaptığı açıklamaya göre, Tate kardeşlerin yaşadığı ve altı genç kadını alıkoyduğu iddia edilen bir bina da dahil olmak üzere bir dizi binaya da el konuldu. gazeteoksijen'in aktardığı haberde: Yetkililer, araçların ve mülkiyetlerin insan kaçakçılığından elde edilen fonlar kullanılarak satın alınıp alınmadığını araştırıldığı aktarıldı.

Ne olmuştu?

Andrew Tate ve kardeşi Tristan, geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı. İlginç sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan ve birçok platformdan yasaklanmış Andrew’ün tutuklanmadan hemen önce Greta Thunberg’le Twitter’da yaşadığı etkileşim ilgi çekmişti. Hakkında birçok yalan haber paylaşılan internet fenomeni için, bu paylaşımların kendi bilgisi dahilinde yapıldığı gibi ilginç iddialar da mevcut.