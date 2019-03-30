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Romanya Başbakanı şehir hastanelerine hayran kaldı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, onur konuğu olarak yer aldığı dörtlü Balkan zirvesinde verimli görüşmeler gerçekleştirdi. Romanya Başbakanı Dancila, Oktay’dan Türk firmalarının ülkesinde şehir hastaneleri yapmasını istedi.

30 Mart 2019 Cumartesi 22:39
Romanya Başbakanı şehir hastanelerine hayran kaldı!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Romanya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen, “onur konuğu” olarak katıldığı “Romanya-Bulgaristan-Sırbistan-Yunanistan Dörtlü Zirvesi” kapsamında verimli görüşmelerde bulundu.

Oktay, Bükreş'te dün düzenlenen zirve kapsamında, Romanya Başbakanı Viorica Dancila, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksander Vucic, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile görüşmeler yaptı

Sağlık turizmi gelişecek

Türkiye'nin AB'ye üyeliğini destekleyen AB Dönem Başkanı Romanya'nın Başbakanı Viorica Dancila, Oktay ile görüşmesinde, geçen yıl Varna'da yapılan AB-Türkiye Zirvesi'nin bu kez Bükreş'te gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yanında olduğunu bildirdi. Sağlık yatırımları ve sağlık turizmi konusunda görüş alışverişinde bulunan Oktay ve Dancila, sağlık turizmi kapsamında daha fazla kişinin Romanya'dan Türkiye'ye transferi ve Türkiye'nin başarıyla uyguladığı şehir hastaneleri konseptinin Türk firmaları tarafından Romanya'da hayata geçirilmesi konularındaki ortak görüşlerini belirtti.

Kayseri Şehir Hastanesi2nden bir örüntü bir görüntü

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Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 22:39
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