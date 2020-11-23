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Spor Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi
Spor

Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:25:30 -
Roma'nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, Kovid-19'u yendi

ROMA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’nın Bosna Hersekli golcüsü Edin Dzeko, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını atlattığını duyurdu.

Dzeko, Twitter hesabından yaptığı İtalyanca paylaşımda, "Nihayet negatif. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenman yapmak ve böyle iyi oynamaya devam etmelerine yardımcı olmak için sabırsızlanıyorum. Haydi Roma." ifadelerini kullandı.

Dzeko'nun 6 Kasım'da Kovid-19’a yakalandığı açıklanmıştı.

34 yaşındaki golcü oyuncunun iyileşme süresi normalde uygulanan 14 günlük karantina döneminden biraz daha uzun sürdü.

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