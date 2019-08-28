Edirne’de, ‘Roman İl Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu’ toplantısı düzenlendi.

Roman vatandaşların istihdam edilebilirliklerinin arttırılması, fırsat eşitliğinin sağlanması, eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, yaşam alanlarının iyileştirilmesi, temel sağlık hizmetlerine ulaşımlarının kolaylaştırılması ve refahın arttırılması amacıyla 30 Nisan 2016 tarih ve 29699 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Roman Stratejik Eylem Planı yürürlüğe girdi.

Stratejik Eylem Planı doğrultusunda ilde yaşayan Roman vatandaşların sorunlarını ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla valilik himayelerinde kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, kaymakamlar, sivil toplum kuruluşları, Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı mahalle muhtarlarının katılımıyla ’Roman Çalıştayı’ gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen bu çalıştay sonrasında tespit edilen sorunların çözümüne yönelik İl Eylem Planı oluşturularak ve Edirne Valiliğinin 22 Temmuz 2019 tarih ve 1795148 sayılı oluru ile uygulamaya konuldu. İl Eylem Planı doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyeti ve kurumların eylem planındaki faaliyetlerini değerlendirmek üzere 27 Ağustos 2019 tarihinde Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü toplantı salonunda, “Edirne İli Roman İl Eylem Planı İzleme Ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı” düzenlendi.