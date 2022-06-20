Roman ailelerin 'takı' kavgası kanlı bitti! 'Roman düğünlerimiz 2-3 gün sürmesin'

Kocaeli'de iki roman aile arasındaki "takı" kavgasında kan aktı.

İddiaya göre geçen hafta iki aile arasında Kandıra'daki bir düğünde "takı" meselesi sebebiyle tartışma yaşandı. İki grup arasındaki gerginlik, daha sonra husumete dönüştü.

Gruplar arasındaki husumetin büyümesi üzerine T.Ö. ve T.D. adlı iki kuzen, dün akşam saatlerde karşı tarafın yaşadığı eve geldi. Gruplar arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. T.Ö. ve T.D.'nin her ikisi de yaralanırken, diğer aileden de Gülten Şencan yaralandı. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 42 yaşındaki Gülten Şencan, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.

Kavgada ölen Gülten Şencan'ın kuzeni Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci, "Kavga takı yüzünden çıktı." dedi.

'Roman düğünlerimiz 2-3 gün sürmesin'

Denizci, olayı şöyle anlattı:

Bir aile, diğer ailenin düğününde yarım altın takmış. Sonra düğün olduğunda gruplardan biri, diğer aileye çeyrek altın takmış. "Ben sana yarım taktım, sen niye bana çeyrek taktın?" diye arbede yaşanmış. Biz düğün esnasında tarafları evlerine yollamıştık. Sonradan biri diğerini aramış, "Sen neredesin? Hesaplaşalım" demiş. Evin önünde birbirleriyle tartışmaya başlamışlar. Silah çıkarıyorlar, teyzemin kızı arada kalıyor. Kimin tarafından geldiği belli olmayan kurşunla vefat ediyor.

"Bunun sebebi yine alkole dayanır." diyen Denizci, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

Türkiye genelinde bizim toplumsal bir sıkıntımız var. Roman kardeşlerimiz hafta sonları fazla alkol alıyor. Alkol sebebiyle gençlerimiz zehirleniyor. Böyle şeylerin yaşanmaması adına toplumumuzdan istirhamımız, Allah rızası için alkolden uzak duralım. Biraz daha kendimize çeki düzen verelim. Örneğin düğünlerimiz 2 gün, 3 gün oluyor, bunu 1 güne düşürelim. Bizim Roman düğünlerimiz 2-3 gün sürmesin. Vatandaşlarımız aşırı alkol alıyor ve sonu acı oluyor.

Körfez Romanlar Dernek Başkanı Bayram Denizci