Romalı futbolcular sağlık kontrolünden geçti



ANKARA (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma'nın oyuncuları sağlık kontrolünden geçti. Kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, futbolcuların başkent Roma'daki Villa Stuart Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi. Milli futbolcu Cengiz Ünder'in yanı sıra Patrik Schick, Antonio Mirante ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Aleksandar Kolarov'un fotoğrafları paylaşıldı.



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