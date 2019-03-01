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Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!

Roma, İngiliz ekiplerinin radarında olan Cengiz Ünder'i sene sonunda satma kararı aldı. Milli futbolcunun yaz aylarında Arsenal ile imzalaması bekleniyor.

01 Mart 2019 Cuma 16:46
Roma'dan flaş Cengiz Ünder kararı!

Serie A ekiplerinden Roma, Milli yıldız Cengiz Ünder'i sezon sonunda satma kararı aldı.

Serie A'da Roma forması giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder, gelecek sezon Premier Lig'de oynayabilir.

İtalyan Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Roma, transfer için bütçe açmak için sezon sonunda Cengiz Ünder'i satma kararı aldı.

Roma'nın Cengiz için 50 milyon euro isteyeceği belirtirken Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in transfer için en ciddi aday olduğu belirtildi.

Roma'da Cengiz Ünder şoku! Derbide yok

Arsenal'e gitmezse Everton ya da Tottenham yolu gözüküyor

Öte yandan İngiliz basını ise Arsenal'in dışında Everton'ın da Cengiz Ünder'i istediğini iddia etti. Teknik direktör Marco Silva'nın kanat pozisyonunda oynayabilen bir futbolcuyu ısrarla istediği ve Cengiz'in tam istediği tarzda bir oyuncu olduğu kaydedildi. Cengiz Ünder, Everton'a transfer olması halinde ise bir başka Milli futbolcu Cenk Tosun ile birlikte aynı takımda oynayacak. 21 yaşındaki Türk yıldızı isteyen diğer kulüpler arasında Tottenham da yer alıyor.

Cengiz Ünder, bu sezon Roma formasını 25 maçta giyerken 6 gol ve 9 asist üretti.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:46
  1. Cengiz Ünder
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