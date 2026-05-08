Avrupa Eniştesini adalet bakanı yaptı!
Avrupa

Eniştesini adalet bakanı yaptı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eniştesini adalet bakanı yaptı!

Macar siyasetinde, 16 yıllık Viktor Orbán dönemini sona erdirmeye hazırlanan Tisza Partisi lideri Péter Magyar, göreve başlamadan ilk büyük tartışmayla karşı karşıya kaldı. Magyar’ın Adalet Bakanlığı görevine kayınbiraderini getirmesi, ülkede nepotizm eleştirilerini gündeme taşıdı.

Macaristan’da Viktor Orban’ın 16 yıllık iktidarını sona erdirerek başbakanlık koltuğuna hazırlanan Tisza Partisi lideri Péter Magyar, daha göreve başlamadan ilk tartışmanın merkezine oturdu. Magyar’ın Adalet Bakanlığı’na kayınbiraderini getirmesi ülkede tartışma başlattı.

Macaristan’da seçim zaferinin ardından hükümeti kurmaya hazırlanan Péter Magyar, kabinesine yaptığı bir atamayla ülke gündeminin merkezine yerleşti. Adalet Bakanlığı için seçtiği isim, aile bağı nedeniyle kamuoyunda “nepotizm” tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

 

ENİŞTESİNİ KRİTİK GÖREVE GETİRDİ

Magyar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Adalet Bakanlığı görevine Marton Melléthei-Barna’yı atadığını duyurdu. Melléthei-Barna’nın, Magyar’ın kız kardeşi Anna İlona Mellethei-Barna ile evli olması dikkat çekerken, aynı zamanda Tisza hareketinin kuruluş sürecinden bu yana aktif rol alan bir isim olduğu belirtildi.

 

ELEŞTİRİLERE KARŞI SAVUNMA

Atamaya yönelik eleştirilerin farkında olduğunu belirten Magyar, kararın kolay alınmadığını ifade etti. Buna rağmen Melléthei-Barna’nın hukuk alanındaki yetkinliğine ve devlet yönetimindeki deneyimine güvendiğini vurgulayan Magyar, tercihin kişisel değil, “ülkeyi en iyi temsil edecek isim” arayışıyla yapıldığını söyledi.

 

HÜKÜMET 9 MAYIS’TA GÖREVE BAŞLAYACAK

Nisan ayında yapılan seçimlerde Viktor Orbán’ın uzun süredir devam eden iktidarını sona erdiren Magyar, kabinesinin kalan üyelerini de kamuoyuna duyurdu. Yeni hükümetin 9 Mayıs’ta resmen göreve başlaması bekleniyor.

 

AB İLE TEMASLAR SÜRÜYOR

Öte yandan Magyar, Avrupa Birliği ile ilişkilerini de hızlandırdı. Brüksel’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Magyar’ın, Ukrayna’ya sağlanacak fonlar ve yeni hükümetin Avrupa politikalarını ele aldığı bildirildi.

