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Yerel Roma dönemine ait mezar stel stela ele geçirildi
Yerel

Roma dönemine ait mezar stel stela ele geçirildi

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde jandarmanın bir araziye düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait mezar steli buldu.

Yeniakit Publisher
2021-12-06 21:34:52 - 2021-12-06 21:34:52
Roma dönemine ait mezar stel stela ele geçirildi

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ve Çavdarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın Çavdarhisar ilçesinde kiraladığı arazide bulundurduğu mezar steli satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Ekiplerce şüphelinin kiraladığı araziye düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 1 adet mezar steli ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli soruşturma başlatıldı.

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