Roma Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Milan karşılaşacak. Peki, Roma Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İtalya Serie A'nın 9. haftasında Roma ile Milan karşılaşacak. Peki, Roma Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İtalya Serie A'nın 9. haftası nefesleri kesecek bir maça ev sahipliği yapacak. İşte, Roma Milan maçının detayları... Roma Milan maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? 27 Ekim Pazar günü Roma evinde Milan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 19.00'da başlayacak. Futbolseverler Roma Milan maçını beIN SPORTS HD 3'ten naklen izleyebilecek.

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