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Spor Roma-Atalanta maçı saat kaçta CANLI İZLE
Spor

Roma-Atalanta maçı saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A'nın 7.haftasında Roma sahasında Atalanta'yı koruk edecek. Peki, Roma maçı saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-09-18 13:02:00 -
Roma-Atalanta maçı saat kaçta CANLI İZLE

İtalya Serie A’nın 7.haftası tüm hızıyla devam ediyor. Roma sahasında bu akşam Atalanta’yı konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?

Roma-Atalanta maçı saat kaçta CANLI İZLE

Roma, Türkiye saatiyle 19.00'da Atalanta'yı konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.

Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham

Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy, Malinovskyi, Ederson, Højlund

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