Roma-Atalanta maçı saat kaçta CANLI İZLE
İtalya Serie A'nın 7.haftasında Roma sahasında Atalanta'yı koruk edecek. Peki, Roma maçı saat kaçta?
İtalya Serie A’nın 7.haftası tüm hızıyla devam ediyor. Roma sahasında bu akşam Atalanta’yı konuk edecek. Peki, maç saat kaçta?
Roma-Atalanta maçı saat kaçta CANLI İZLE
Roma, Türkiye saatiyle 19.00'da Atalanta'yı konuk edecek. Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçı S Sport naklen yayımlayacak.
Roma: Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Matic, Cristante, Spinazzola, Dybala, Pellegrini, Abraham
Atalanta: Musso, Toloi, Demiral, Okoli, Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy, Malinovskyi, Ederson, Højlund