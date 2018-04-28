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Roketsan'dan yeni yerli füze! Testleri tamam

Roketsan, yerli ve milli silah envanterine bir yenisini daha ekliyor. 3-40 km menzil aralığına sahip yüksek tahribat güçlü TRG-122 güdümlü füzesinin kalifikasyon testleri tamamlandı.

28 Nisan 2018 Cumartesi 13:54
Roketsan'dan yeni yerli füze! Testleri tamam

Roketsan'ın geliştirdiği GPS güdümlü füze TRG-122'nin fabrika kalifikasyon testleri tamamlandı. Sıra Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde yapılacak deneme atışlarına geldi.

YÜKSEK İSABET VE TAHRİP GÜCÜ VAR

GazeteHabertürk'ün haberine göre, TRG-122 muharebe birliklerine zamanında, doğru ve etkili ateş gücü desteği sağlıyor. Yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde, 3 ila 40 kilometre menzil aralığındaki yüksek öncelikli hedefler yoğun ve etkili şekilde ateş altına alınabiliyor.

TRG-122 füzesi, 18.4 kilogram ağırlıkla çelik bilyeli harp başlığı taşıyor. 30 kilometre menzilde 30 metrenin altında vuruş hassasiyetine sahip olan TRG122, vurduğu hedef bölgesinde 40-80 metre çapta tahribat sağlıyor.

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 13:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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