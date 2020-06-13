ROKETSAN’da kan değişimi

ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ROKETSAN Olağan Genel Kurul Toplantısı neticesinde, Yönetim Kurulu üyeleri Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ve Mustafa Aysan’ın yerine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Ahmet Türkmen seçildi. Genel Kurul akabinde yapılan yönetim kurulu toplantısında, üyelerden Musa Şahin Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak belirlendi.

Kuruluşundan bu yana 32 yıldır ROKETSAN’a fiili olarak hizmet eden, Şubat 2012’den beri Genel Müdürlük görevini yürüten Selçuk Yaşar’ın emeklilik talebi de yönetim kurulu tarafından uygun görüldü. Yaşar’ın yerine ROKETSAN Genel Müdürlüğüne STM Genel Müdürü Murat İkinci atandı.

“Mars” HAVELSAN’a ödül getirdi

Öte yandan Türk savunma sanayiinin gururu HAVELSAN’ın Türkiye’nin kritik jeopolitik konumuna uygun olarak deniz gözetleme işlevini sağlamak üzere geliştirdiği Mars (Maritime Surveillance) ürünü, Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından Ürün Geliştirme Süreci Ödülü’ne layık görüldü.

HAVELSAN Komuta Kontrol Savunma Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına bağlı Ar-Ge ve Platform Entegrasyon Grup Müdürlüğü yazılım ve donanım tasarım ekiplerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Mars, radar video işleme ve hedef tespit sistemi olarak platformlarda görev alıyor.

Mars, sivil veya askeri kurumların taleplerine uygun olarak deniz gözetleme işlevleri için maliyet etkin çözüm sağlıyor.