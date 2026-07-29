Bebeğinin ağlama ihtimaline karşı uçaktakilere kulak tıkacı dağıttı: Çinli babadan takdirlik hareket
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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8 aylık bebeğiyle seyahat eden Çinli Chen Liuliang, bebeğinin huzursuzlanma ihtimalini düşünerek uçuş öncesinde 100’den fazla kulak tıkacı satın alarak uçaktaki yolculara dağıttı. Düşünceli yolcu takdir toplarken, bebeğin yolculuk boyu hiç ağlamaması dikkat çekti.
Çin’in Hubei eyaletinden Guangxi’ye yapılan bir gece uçuşunda 8 aylık bebeğiyle seyahat eden Chen Liuliang, bebeğinin huzursuzlanma ihtimalini düşünerek uçuş öncesinde 100’den fazla kulak tıkacı satın aldı. Uçakta tıkaçları yolculara dağıtan Chen, “Bebeğim şu an uyuyor ama kalkış ve inişte ağlayabilir. Özür dilerim, ihtiyacı olanlar için kulak tıkacı hazırladım” dedi.
Bazı yolcular bebeğin ağlamasının sorun olmayacağını belirterek teklifi geri çevirdi. Uçuşta 30 çift kulak tıkacı dağıtan Chen'in, kalan ürünleri ise kabin ekibine teslim ettiği öğrenildi. Bebeğin ise yolculuk boyunca hiç ağlamadığı belirtildi.