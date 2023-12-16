Roketsan ve MÜSİAD Üyeleri İş Ortaklığı için buluştu

Yaklaşık 2 bin firmaya ulaşan tedarikçi ağıyla büyük bir ekosisteme liderlik eden Roketsan, Türkiye’nin en büyük iş dünyası topluluklarından biri olan MÜSİAD (Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği) üyeleriyle bir araya gelerek yeni iş ortaklıkları kurma fırsatını görüştü. MÜSİAD Savunma Sanayi Sektör Kurulu tarafından organize edilen “Roketsan & MÜSİAD Tedarikçi Günleri Etkinliği”ne MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit’in yanı sıra MÜSİAD üyesi 200’ün üzerinde iş dünyası temsilcisi katıldı. 14 Aralık’ta İstanbul’daki MÜSİAD Genel Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte toplam 4 ayrı seanstan oluşan B2B görüşmeler gerçekleştirilerek iş fırsatları ele alındı. MÜSİAD üyesi firmalar bu görüşmelerle Roketsan’ın iş ortağı olmaya yönelik ilk adımı attı.

MÜSİAD Genel Başkanı Asmalı: “Kaliteli ve uzun dönemli iş ortaklıkları oluşturmayı hedefliyoruz”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, “Savunma sanayisinin birçok sektörü birden etkilemesi özellikle son yıllardaki kalkınma hedefimizde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bildiğiniz gibi son 20 yılda atılan adımlar ve izlenen politikalar sayesinde güvenlik güçlerimizin ihtiyaçları önemli ölçüde milli teknolojiler ve imkanlar ile karşılanmaya başlamıştır. Bu sayede savunma sanayisinde yüzde 80 gibi yüksek bir yerlilik oranı yakalanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın her fırsatta işaret ettiği Türkiye Yüzyılı hedefimiz doğrultusunda yol alırken savunma sanayisinde katettiğimiz büyük mesafede bunun göstergelerinden biri olacaktır. Roketsan’ın değerlendirmeleri sonucunda 210 firmamızın katıldığı bu değerli etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Toplam 14 B2B masasında firmalarımızla Roketsan’ı bir araya getiriyoruz. Toplam 17 ilden katılım sağlayan üyelerimize bir kez daha teşekkür ederim. Etkinliğimiz öncelikli olarak potansiyel satın alma işlemlerini gerçekleştirmek üzere planlandı. Bu kapsamda B2B görüşmeleri firmaların ihtiyaçlarını değerlendirmek ve uygun iş birliklerini tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu sayede sektörler arası iş birliklerini teşvik ederek satın alma süreçlerini hızlandırmayı kaliteli ve uzun dönemli iş ortaklıkları oluşturmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yiğit: “El ele vererek tam bağımsız bir Türkiye hedefini başaracağımıza inancımız sonsuzdur”

Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Faruk Yiğit de konuşmasında hangi alanlarda tedarikçilerle çalıştıklarını ve Roketsan’ın onlardan beklentilerini özetleyerek şunları söyledi:

“Güçlü bir savunma sanayi ve güçlü bir Roketsan, güçlü bir ekosistem ile mümkündür. Bu noktada bizimle büyüyen ve birlikte gelişen sürdürülebilir bir ekosistemin oluşturulması çok önem arz ediyor. Biz aynı yolda yürüdüğümüz, bizi destekleyen ve bizleri değerli projeleri ile ileriye taşıyan ortak paydaşlarımız olan tedarikçilerimize çok değer veriyoruz. Roketsan olarak birinci önceliğimiz yeni teknolojilerin ve inovasyonun ön planda olduğu uluslararası alanda rekabetçi ve önemlisi de milli bir savunma sanayinin tesis edilmesidir. Bu konuda sizlerle el ele vererek savunma sanayimizde tam bağımsız bir Türkiye hedefini başaracağımıza inancımız sonsuzdur.”

Roketsan Son Teknoloji Ürünlerini Sergiledi

“Roketsan & MÜSİAD Tedarikçi Günleri Etkinliği”nde ayrıca MÜSİAD üyesi iş adamları Roketsan’ın son teknoloji ürünlerini yakından inceleme fırsatı da buldu. Etkinlikte sergilenen ürünler; ATMACA Gemisavar Füzesi, Mini Akıllı Mühimmatlar MAM-C, MAM-L ve MAM-T, TRG-300 Füzesi, Kısa Menzilli Tanksavar Silahı KARAOK, Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi OMTAS, Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi UMTAS ve Lazer Güdümlü Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi L-UMTAS oldu.

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