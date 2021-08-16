Roketsan Azerbaycan sahalarında

Münübe Yılmaz

Roketsan TRLG-230 füzesi Azerbaycan’a ihraç edilen Bayraktar TB2 İnsansız Hava Araçları (İHA) ile birlikte ilk kez Karabağ Savaşı’nda denendi. Azerbaycan’a ihracat için seri üretim çalışmalarına devam eden Roketsan, düzenlediği basın toplantısında TRLG-230 füzesinin de ilk kez İDEF’21’de sergileneceğini kaydetti. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, İDEF’21’de 9 ürünü ilk kez sergileyeceklerini vurgulayarak, “Türk savunma sanayisinin gövde gösterisi yapacağı İDEF 2021’de, Roketsan da ürünleriyle ilgi odağı olacak” ifadesinde bulundu. "Karabağ Savaşı’nda yaşamış olduğumuz sıkıntılar sırasında geliştirmiş olduğumuz bir füzemiz var. Malumunuz 230 mm’lik füzelerimizin güdüm sistemleri özellikle GPS ve koordinat bağımlıydı. Bunları lazer güdümlü hale getirdik ve çok başarılı bir şekilde ilk defa Azerbaycan ordusu tarafından Karabağ Savaşı’nda kullanıldı" diyen İkinci, 230 milimetrelik füzeye lazer arayıcı başlık ekleyerek geliştirilen TRLG-230 füzesi için, 20 ila 70 kilometre menzil aralığındaki yoğun ve etkili ateş gücü oluşturulabildiğini belirtti. Kara platformu veya İHA platformu üzerinden lazer işaretlemesi yapılarak hedefe ateşlenen TRLG-230, potansiyel hedefleri arasında; topçu ve hava savunma sistemleri, radar mevzileri, toplanma bölgeleri, lojistik tesisler, komuta, kontrol ve haberleşme sistemleri ve yüksek öncelikli hedefler bulunuyor.