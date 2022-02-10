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Kadın - Aile Roka salatası tarifi nasıl yapılır? Narlı roka salatası tarifi
Kadın - Aile

Roka salatası tarifi nasıl yapılır? Narlı roka salatası tarifi

Narın renk kattığı bu salatayı mutlaka denemelisiniz…

Yeniakit Publisher
2022-02-10 18:23:00 - 2022-02-10 19:12:18
Roka salatası tarifi nasıl yapılır? Narlı roka salatası tarifi

Roka salatası tarifi nasıl yapılır?

Narlı roka salatası yapımı için malzemeler

  • 1 demet roka
  • 1 adet kırmızı soğan
  • 1 adet nar
  • Yarım su bardağı haşlanmış mısır
  • Yarım su bardağı siyah zeytin
  • 10-12 adet
  • 3/4 su bardağı ceviz

Sos için:

  • 2 yemek kaşığı nar ekşisi
  • 1 yemek kaşığı elma sirkesi
  • 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Sumak

Roka salatası tarifi nasıl yapılır?

Rokayı yıkayıp irice doğrayın. Kırmızı soğanları da piyazlık doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye bölün. Bir kapta mısır, zeytin ve cevizle karıştırın. Sos için, gerekli tüm malzemeyi bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. En üste sumak serpip servis edin. Afiyet olsun…

 

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Piliç Topkapı tarifi nasıl yapılır? Piliç Topkapı tarifi

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