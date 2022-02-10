Roka salatası tarifi nasıl yapılır? Narlı roka salatası tarifi
Narın renk kattığı bu salatayı mutlaka denemelisiniz…
Roka salatası tarifi nasıl yapılır?
Narlı roka salatası yapımı için malzemeler
- 1 demet roka
- 1 adet kırmızı soğan
- 1 adet nar
- Yarım su bardağı haşlanmış mısır
- Yarım su bardağı siyah zeytin
- 10-12 adet
- 3/4 su bardağı ceviz
Sos için:
- 2 yemek kaşığı nar ekşisi
- 1 yemek kaşığı elma sirkesi
- 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Sumak
Roka salatası tarifi nasıl yapılır?
Rokayı yıkayıp irice doğrayın. Kırmızı soğanları da piyazlık doğrayın. Domatesleri ortadan ikiye bölün. Bir kapta mısır, zeytin ve cevizle karıştırın. Sos için, gerekli tüm malzemeyi bir kapta karıştırın ve salatanın üzerine gezdirin. En üste sumak serpip servis edin. Afiyet olsun…