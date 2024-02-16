ROK yine yaptı yapacağını: 'Acun’un geçmişte Adnan deneyimi var'! Rasim Ozan Kütahyalı tekrarladı

17 Aralık operasyonundan sonra “Hakan Şükür’ü kurtarmak için” Gökhan Şükür’le birlikte Acun Ilıcalı’nın yanına gittiğini anlatan Rasim Ozan Kütahyalı, Ilıcalı için bir kez daha, “Geçmişte Adnan deneyimi var, onun arkadaşı Esat’ın da var” dedi. Kütahyalı, Ilıcalı’nın bunun gündeme getirilmesinden rahatsızlık duymadığını belirtti.

Rasim Ozan Kütahyalı, Acun Ilıcalı’nın Adnan Oktar’la ilişkisini gündeme getiren açıklamalarda bulundu.

AKP ile Fethullahçı örgütün ters düşmesi sonrası, Fetullahçıların 2013’te gerçekleştirdiği 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunun ardından Hakan Şükür’ü kurtarmak için Hakan Şükür’ün kardeşi Gökhan Şükür ile Acun Ilıcalı’nın yanına gittiğini bir kez daha anlatan Kütahyalı, o gece Ilıcalı’nın kendilerine yaptığı konuşmadan bahsetti.

Flu TV’ye katılan Kütahyalı, Ilıcalı’ya gittikleri gece için, “Bunu (Hakan Şükür’ü) kurtarmamız lazım yoksa büyük acılar çekecek. Türk futbolunun en büyük adamı. Beyaz Futbol (program) çıkışı Acun’a gittik, gece yarısı” ifadelerini kullandı.

Hakan Şükür’ü kurtarmak konusunda Acun Ilıcalı ve Gökhan Şükür’le o gece konuştuklarını belirten Kütahyalı, Acun’un kendilerine, “Arkadaşlar hiçbir şey yapamayız” dediğini, kendisinin “Niye?” diye sorduğunu ve Ilıcalı’nın “Adnan deneyimini anlattığını” söyledi.

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“KENDİ AİLEMİ SOYUYORDUM”

Kütahyalı, bu sözlerinin üzerine, “A, yani Acun Bey de Adnan’a mı girmiş?” sorusunu soran programın sunucusu İlker Canikligil’e, “Bilmiyor musun canım sen de. Geçmişte Adnan deneyimi var, onun arkadaşı Esat’ın da var. Ondan sonra hatta geçenlerde konuştuk, ‘Bunu anlattım ben, sen rahatsız oldun mu? ‘Yok, bilakis çok iyi oldu’ dedi” karşılığını verdi.

Acun Ilıcalı, Kütahyalı’nın aktardığına göre o gece şöyle dedi:

“Biz o hale gelmiştik ki, Ben anlıyorum o ikiz kulelere giren adamları dedi. Ben kendi ailemi soyuyordum, bu hale geldik.”

Kütahyalı, Ilıcalı’nın bu sözlere yönelik, “Oradan bir Hakan Şükür analizi yaptı, dedik ‘Artık bunu kurtarmak mümkün değil’” ifadelerini kulandı.