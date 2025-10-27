Rojin’in katillerinin başına 10 milyon liralık ödül konuldu

Üzeyiroğlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Üzeyiroğlu, Türkiye’nin gündeminde olan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş cinayetine ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Üzeyiroğlu, “Rojin Kabaiş evladımız kardeşimizin katil veya katillerini bildirene 10 milyon değerinde bir daire hediye edeceğim. Benim sözüm namus şeref sözüdür. Rojin kızımızın cinayetinin aydınlatılması sadece sosyal medya paylaşımları ile olmaz. Paranın yüzü sıcaktır. Belki de cinayet hakkında bilgisi olan çıkar ve bildiklerini anlatır. Bu tür hadiselerde maddi ödül dengeleri değiştirebilir” dedi.

2 KİŞİYE AİT DNA İZİ BULUNMUŞTU

Van'da 27 Eylül 2024'ten itibaren kendisinden haber alınamayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, 15 Ekim 2024'te Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında ölü bulunmuştu.

Van Adli Tıp Kurumundaki ön otopsi işlemlerinin ardından Kabaiş'in cesedinden alınan numuneler, kesin ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş ve bedeninde iki kişiye ait DNA izlerine rastlanmıştı.

Kabaiş'in cenazesi, 16 Ekim'de Diyarbakır'da toprağa verilmişti.