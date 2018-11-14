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Rodriguez'den Bayern'e kötü haber

Bayern Münih, Kolombiyalı orta saha oyuncusuRodriguez'in sakatlığı yüzünden sahalardan birkaç hafta uzak kalacağını açıkladı.

14 Kasım 2018 Çarşamba 21:07
Rodriguez'den Bayern'e kötü haber

Bundesliga'nın zirvesindeki Borussia Dortmund'un 7 puan arkasına düşen Bayern Münih'te sakatlar kervanına, Kingsley Coman, Corentin Tolisso ve Thiago Alcantara'dan sonra James Rodriguez de eklendi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dünkü antrenmanda sakatlanan Rodriguez'in sol diz dış yan bağlarında kısmi yırtık tespit edildi. 10 gün dinlendikten sonra tedavisine başlanacak 27 yaşındaki futbolcunun, sağlığına kavuşmasının haftalar alacağı belirtildi.

 

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 21:07
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