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Spor

Rodrigues yokları oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla adeta yokları oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:56:05 -
Rodrigues yokları oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla adeta yokları oynadı.


Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Garry Rodrigues yokları oynadı. Kaleye yakın noktada topla buluştuğu 10 pozisyonda 8 kez topu kaybeden Yeşil Burun Adalı futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Rodrigues 88. dakikada yerini Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.

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