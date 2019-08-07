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Rockwell Automation ve Market Otomasyon’dan tek distribütörlük anlaşması

Rockwell Automation, uzun süredir işbirliği yaptığı Market Otomasyon ile tek distribütörlük anlaşması imzaladı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
Rockwell Automation ve Market Otomasyon’dan tek distribütörlük anlaşması

Rockwell Automation, uzun süredir işbirliği yaptığı Market Otomasyon ile tek distribütörlük anlaşması imzaladı. Bu kapsamda Rockwell Automation, Market Otomasyon ile birlikte Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde satış ofisleri açacak.



Küresel endüstriyel otomasyon ve bilişim liderlerinden Rockwell Automation, Türkiye’de Market Otomasyon ile tüm ürün gruplarına hizmet edecek tek distribütörlük anlaşmasını imzaladı. Bu anlaşmayla beraber küreselde uygulanan tek distribütörlük (Limited Distributor) modelini Türkiye’de uygulanmaya başlandı. Tek distribütörlük modelinin duyurulduğu basın toplantısına Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren ve Market Otomasyon Genel Müdürü Gökhan Bozdağ katıldı.



Eren: "Endüstri 4.0 konusunda büyük bir istek var"


Rockwell Automation Ülke Direktörü Ediz Eren toplantıda yaptığı açıklamada, dünyada Endüstri 4.0 konusunda en çok yatırımın Avrupa Birliği ülkelerinde yapıldığını söyleyerek, "Türkiye olarak Endüstri 4.0 konusunda henüz gerideyiz. Ancak bu konuda müşterilerimizde ciddi bir istek var. Biz de Rockwell Automation olarak müşterilerimize daha kaliteli teknik ve ticari hizmet desteği sağlayabilmek için küreselde olduğu gibi Türkiye’de de Tek Distribütör (Limited Distributor) modeline geçtik. 2009 yılından bu yana iş ortaklığımız olan Market Otomasyon, bugünden itibaren çözümlerimizin ve ürünlerimizin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü olacak" dedi.



"Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hızlı bir büyümeyi hedefliyoruz"


Bu anlaşma doğrultusunda Market Otomasyon ile birlikte Marmara Bölgesi dışında özellikle Anadolu’da büyüme hedeflediklerini söyleyen Ediz Eren, sözlerine şöyle devam etti: "Market Otomasyon ile işbirliğimiz çerçevesinde bölge ofisi uygulamasına başlıyoruz. Bu yıl içerisinde Bursa, İstanbul ve İzmir’de satış ofisleri açılacak. 2022 yılının sonuna kadar ise Ankara, Konya ve Gaziantep illerinde de Market Otomasyon tarafından açılan satış ofisleri ile var olacağız. Hedefimiz özellikle Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerinde hızlı bir büyüme gerçekleştirmek".



Bozdağ: "İstanbul’da meslek liselerine bir takım yatırımlar yaptık"


Türkiye’nin ekonomisine ve sanayideki potansiyeline duydukları güvenle yatırım yapmaya karar verdiklerini ifade eden Market Otomasyon Genel Müdürü Gökhan Bozdağ, "Endüstri Otomasyon sektöründe en yeni teknolojileri müşterilerimizle buluşturuyoruz. İstihdam konusunda önemin bilincindeyiz. Bu alanda bir takım eğitim yatırımları da yapıyoruz. İstanbul’da meslek liselerine bir takım yatırımlar yaptık. İnönü Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Rosvita-Timur İmrağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne deney setleri verdik. Öncelikle öğretmenlerimize otomasyon eğitimi vereceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 14:17
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