0553 313 94 23

Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek

Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı.

10 Eylül 2019 Salı 18:56
Rockçı Ergen Genç yeni şarkısının klibini çekecek öğrenciye 1 yıl burs verecek

Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı. Genç, en az bir dakikalık müzik klipleri arasında yapacağı seçmede en başarılı bulduğu klibi çekene bir yıl boyunca aylık 500 TL burs verecek.



Rockçı ve işadamı Erdem Genç yeni şarkısı Engel Olma’ya klip çekenler arasından seçilecek bir öğrenciye bir yıl burs vereceğini açıkladı. Gençleri değişime ve harekete geçmeye yönlendiren bu şarkısıyla girişimci işadamı yaşantısını birleştirdiğini belirten Genç, en az bir dakikalık müzik klipleri arasında yapacağı seçmede en başarılı bulduğu klibi çekene bir yıl boyunca aylık 500 TL burs verecek.



"Ben gençlere güveniyorum"


’Motivasyon’ adlı ilk solo albümü yeni çıkan sanatçı Erdem Genç, bu bursu neden verdiğini ise şöyle anlattı: "İlk organizasyon işlerimi lisede yaptım. Şirketimi ise 20 yaşında kurdum. O zamanlar kimse bana güvenmiyordu ancak şimdi alanında lider bir şirketin başındayım. Ben gençlere güveniyorum ve genç bir yetişkin olarak onların hem hayallerini, hem üretkenliklerini destekliyorum. Umarım ufak da olsa böyle bir katkı doğru yerini bulur ve kardeşim başarı basamaklarını çok daha kolay tırmanır".



Erdem Genç şartları şöyle sıraladı:


Yalnızca lise ve üniversite öğrencilerinin katılımına açık.


31 Ekim 2019 tarihine kadar Youtube’a yüklenen videolar arasında en çok izlenip beğeni ve yorum alan 20 klip finale kalacak. 30 Kasım tarihine kadar ise bu 20 klipten en çok beğenilen klibin yeniden oylanması istenecek.


Kazanan klip 21 Aralık tarihinde Erdem Genç’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak.


Tüm kliplerin Youtube ve IGTV’ye yüklenmesi gerekiyor. Ayrıca Erdem Genç’in Youtube ve instagram hesabına bağlantı verilmeli. #erdemgenç #engelolma hashtag’leri bulunmalı.


Yapılan açıklamada; finale kadar klipler 15 Kasım tarihinde açıklanacak ve 20 klip tekrar oylamaya sunulacak. Genç, ilk 20’ye giremeyen ancak başarılı bulduğu klipleri bu oylamaya dahil edebilecek veya uygun bulmadığı klipleri dereceye girmesine rağmen liste dışı sayabilecek.



Engel Olma şarkısının sözleri şöyle;


Zamanla tükenen aşka sıkıştı şu beynim kalbim


Büyümek gelişmek için kırmalı zincirleri


Sana da iyi gelecek bu köklü değişim


Keşkeyle geçen bir ömrü hak etmiyor hiçbirimiz


Küflenmiş yaşam örgüsü


Yeni bir hayat yeni bir yaşam gerek bana


Biraz anla


Yeni bir hayat yeni bir düzen kurulsa ya


Engel olma


Yeni bir hayat yeni bir yaşam gerek bana


Biraz anla


Yeter ki engel olma

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 18:56
  1. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    1. Kabine toplantısı sonrası İbrahim..
    2. Robert Prosinecki istifadan vazgeçti
    3. Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı..
    4. HDP'den Demirtaş kararına ilk yorum
    5. Kartal’da Yas-ı Muharrem anması..
    6. "İnsanlık düşmanlarına silah sevkiyatı..
    7. Başakşehir’de Kerbela şehitleri anıldı
    8. Kuşadası’nda aranan biri firari iki..
    9. Beyoğlu’nda yerli ve yabancı..
    10. Şahsi evraklarını yakmaya çalışırken..
    11. Medel: Beşiktaş'tan ayrıldım çünkü...
    12. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray..
    13. Aksaray’da firar eden yabancı uyruklu..
    14. 65 yıllık çift aynı gün vefat etti!
    15. Bahçeli: “Kerbela vakası aynı zamanda..
    16. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan..
    17. Arınç’ın Ahmet Türk çıkışını..
    18. Trump duyurdu: John Bolton görevden..
    19. Endonezya'da balina köpek balığı..
    20. NCL hastası minik Aysima için kampanya..
    21. Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri..
    22. Büşra Işıldar Avrupa Şampiyonu oldu
    23. İngiltere Merkez Bankası negatif faizi..
    24. Lübnan, İsrail ile sınır..
    25. Eski eşinin bıçaklı saldırısına..
    26. Gençlerbirliği'nde Trabzonspor maçı..
    27. ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray..
    28. Anglikan Kilisesi ruhani liderinden..
    29. Mehir ne demek? Mehir neye göre..
    30. Adana'da tartıştığı eski karısını..
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak 'hainlik' açıklaması: Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan...
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!