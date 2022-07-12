Robotlar gündelik hayata girmeye hazırlanıyor

Dünyada teknolojinin gelişmesiyle bilim kurgu filmlerinin popüler konusu robotlar, artık insanların gündelik hayatının bir parçası olmaya hazırlanırken başlangıçta insanların “basit ve sıkıcı” işlerini yapmaları bekleniyor. Geliştirilen insansı robotlar, genel özellikleriyle nesneleri tanıma, hareketleri tahmin, basit komutları yerine getirme gibi kabiliyetlerinin yanı sıra dinamik hareket edebilmeye odaklanıyor.

Robotlar ve yapay zeka

Firmalar, yapay zekaya sahip insansı robotların ilk başta basit ve insanların sıkıcı bulduğu işleri devralacağını açıklasa da ilerleyen yıllarda yapay zekanın gelişiminin nereye varacağı henüz kestirilemiyor. Yapay zeka genel olarak dar, geniş ve süper yapay zeka şeklinde üç kısma ayrılıyor. Dar yapay zeka hedef odaklı, tek bir görev için tasarlanan yapay zeka programları olarak tanımlanıyor. Yüz tanıma, ses ve konuşma tanıma, araç sürme, internette arama yapma gibi belirli bir alana odaklanan görevlere yönelik programlar dar kapsamlı yapay zekanın tanımına giriyor.

Genel yapay zeka ise derin veya güçlü yapay zeka olarak da adlandırılıyor. Bu seviyedeki yapay zeka insan zeka ve davranışlarını taklit edebilecek, herhangi bir problemi anlayabilecek, çözebilecek ve çözümü uygulayabilecek kadar derin öğrenme kabiliyetine sahip olarak tanımlanıyor. Genel yapay zekanın insanın, ihtiyaçlarını, duygularını, inançlarını anlayabileceği varsayılıyor. Yapay zeka araştırmacıları ve bilim insanları, dünyadaki mevcut yapay zeka çalışmalarının henüz bu aşamaya gelmediği görüşünde. Süper yapay zeka ise insan davranışlarını ve zekasını taklit etmenin ötesinde insanın zeka ve yeteneklerini aşan yapay zeka olarak tanımlanıyor.