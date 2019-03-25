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Robotik teknoloji felçli hastalara umut oluyor

Robotik teknoloji felçli hastalara umut oluyor.

25 Mart 2019 Pazartesi 11:59
Robotik teknoloji felçli hastalara umut oluyor

Robotik teknoloji felçli hastalara umut oluyor. Burtom Biyofiz Nilüfer Tıp Merkezi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Serhat Gençdoğan, nörolojik hastalıklara sahip kişilerin tedavisinde oldukça etkili olan Lokomat cihazı ile felçli hastaların yürüme yetilerini geri kazandığını söyledi.


Lokomat cihazının felçli hastaları yürümeye başlatan tedavi robotu olduğunu belirten Gençdoğan, robotik teknolojinin ciddi nörolojik hastalıklara sahip kişilere doğala yakın yürüme tedavisi seçeneği sunduğunu söyledi. Gençdoğan, "Robotik yardımla terapist gözetiminde yürüme bandı üzerinde hastaların yürümesinin desteklenmesi ile tedavi sağlanır. Vücut dışından kişiye özel bağlanan robotik parçalarla en doğal yürüyüş şeklinin oluşmasına yardımcı olunur. Tedavi ile yürümenin hızı, yoğunluğu, simetrisi, kas kuvveti, gerginliği, kalp fonksiyonları ve hayat kalitesi üzerinde olumlu etkileri mevcuttur. Terapistin hastanın tedavi gelişimine daha yoğun bir şekilde odaklanmasına yardımcı olur. Ayrıca daha fazla sayıda ve daha yoğun tedavi seansı uygulanmasını sağlar" dedi.



Lokomat robotunun avantajları nelerdir ?


Klasik rehabilitasyon uygulamalarında terapist gücü ve birden fazla terapist gerekliliği, tedavi süresi ve yoğunluğunun azlığı, sürdürülebilir ve doğal olmayan yürüyüş şekli oluşması gibi tedavi kısıtlamalarının mevcut olduğunu belirten Gençdoğan, "Lokomat robotunda ise en yüksek miktarda nörolojik iyileşmeyi teşvik edecek yoğunlukta ve etkinlikte tedavi yapılabilmesi, bu tedavinin ölçülebilmesi ve tedavinin planlanabilmesi olanağı sağlanır. Tedavi sırasında hız, ağırlık, eğim değişiklikleri ile klasik rehabilitasyon tedavilerinde çok daha yoğunlukta ve etkinlikte tedavi imkanı hastalara sağlanır" dedi.



Hangi hastalıklarda kullanılır ?


Gençdoğan, şöyle devam etti: "Lokomat robotu yürüme güçlüğü çeken nörolojik, kas ve kemik kaynaklı bazı hastalıkların tedavisinde kullanılır. Robotun kullanıldığı bazı hastalıklar inme, travmatik beyin hasarı, parapleji, serebralpalsy, Parkinson, multipl skleroz, protez operasyonları sonrası, dejeneratif eklem hastalıkları kas hastalıklarının tedavisinde kullanılabilmektedir."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 11:59
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