Robotik kodlamanın başkenti Kocaeli

Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020’de başlatılan Kocaeli Robotik Kodlama Atölyeleri Projesi (KODELİ) kapsamında okullarda açılan atölyelerde, bilgi teknolojisi ve yazılım alanında yetenekli öğrenciler keşfediliyor.

Yaygın Eğitim Şube Müdürü Şenol Pekgöz, projenin öneminden bahsederek, “sanayinin ve bilişimin başkenti” Kocaeli’de geleceğin yazılımcılarını yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Bilişim Vadisi’nin bulunduğu bir ilde yaşamanın avantajlarına değinen Pekgöz, bir kente hizmet edebilmenin, gençlere yatırım yapmakla mümkün olduğunu vurguladı.

Pekgöz, proje kapsamında 3 yılda 294 okulda robotik kodlama atölyelerinin kurulumunu tamamladıklarını aktararak, projenin toplam bütçesinin 105 milyon lira olduğunu, bunu halkın, çocukların ve gençlerin faydasına sunmak için ayırdıklarını anlattı.

Robotik setleri de kullanıma sunuyoruz

Pekgöz, proje sayesinde bir farkındalık oluştuğuna işaret ederek, “2020’de 97 okulumuza, 2021 yılında 98 okulumuza, 2022’de 99 okulumuza, cumhuriyetimizin yaşıyla paralel bir şekilde kurulumları tamamladık. 2023’te temel hedefimiz imkanı olan tüm okullara atölye kurulumu gerçekleştirmek” dedi.

“Türkiye’de ilk olduğunu” söyleyen Pekgöz, belirttiği proje çerçevesinde öğretmenlere uzmanlar tarafından eğitim verildiğini, eğitim alan öğretmenlerin daha sonra sınıflarda öğrencilerle buluştuğunu ifade etti.