Robotik diz protezi Mersin’de

Diz eklem protez ameliyatlarında hatayı en aza indiren ve hastanın anatomisine uygun planlama sağlayan robotik diz protezi ameliyatı bir süredir ülkemizde başarıyla uygulanıyor. Hekimler, robotik yöntemle hastaların diz eklemlerinde oluşan kireçlenmeye ve bu soruna bağlı oluşan şiddetli ağrılara kalıcı çözüm sunmayı hedefliyor. SGK anlaşmalı olarak yapılabilen robotik diz protezi ameliyatları ile düşük gelirli SGK’lı hastaların da bu yöntemden faydalanabilmesi sağlanıyor. Mersin’e ilk robotik diz protezi ameliyatını getiren Op. Dr. Fatih Kemal Doğan’a bu yöntemle ilgili bazı sorular yönelttik.

-Robotik diz protezi ameliyatını bize anlatır mısınız?

“Robotik cerrahi, hastanın kendi anatomisine en uygun protezi tam doğrulukla yerleştirmek için geliştirilmiş bir sistem. Robotik diz protezi ameliyatlarında kullandığımız robotik el aleti, ameliyat öncesinde hastanın diz eklemini üç boyutlu sanal modelleme olarak bize sunuyor. Bu modelleme üzerinde kemik kesim oranlarını, protezin boyutunu ve nereye yerleştirileceğini milimetrik olarak planlıyoruz.Ameliyat sırasında da robot herhangi bir sapmada uyarıcı bildirimler göndererek, yapılan planlamadan çıkılmamasını sağlıyor ve hata yapmamızın önüne geçiyor. Böylece çok daha hassas bir uygulamayla hastanın anatomisine uygun bir protez yerleştiriliyor.”

-Bu yöntem herhangi bir risk barındırıyor mu?

Kesinlikle hayır. Aksine birçok yönden fayda sağlıyor. Bu sebeple ameliyatlarımı robotik yöntemle yapmayı tercih ediyorum. Gönül rahatlığıyla söyleyebilirim ki robotik sistemin sağladığı faydalar hem doktor hem hasta dostu.

Mersin’de hastaların robotik yönteme olan ilgisinin oldukça fazla olduğunu belirten Op. Dr. Fatih Kemal Doğan, bu cerrahi yöntem tomografi çekimi gerektirmediği için hastanın radyasyona maruz kalmadığını da belirti. Yöntemin kısa ve uzun vadede sağladığı diğer faydaları şu şekilde anlattı:

“Diz protezi ameliyatlarında, protezin ekleme doğru yerleştirilmesi başarıyı sağlayan en önemli faktör. Protez uygun şekilde yerleştirilmediği takdirde kısa sürede protezde aşınma ve gevşeme yaşanabiliyor. Klasik yöntemlerde cerrah ne kadar tecrübeli olursa olsun protezin pozisyonunu ayarlarken hata yapma payı bulunabiliyor. Robotik teknoloji kullanılarak bu sorunun önüne geçiliyor ve kişinin vücut yapısına en uygun protez sağlanıyor. Böylece protezin kullanım ömrü çok daha uzun oluyor. Bu durumun sağladığı diğer bir fayda da dizin doğala en yakın şekilde olması ve hastanın dizini rahatlıkla kullanabilmesi. Aynı zamanda ameliyat sonrası iyileşme süresi en çok merak edilen konulardan biri. Bu konuda endişeleri olan hastalarımız için şunu söyleyebilirim; Robotik diz proteziuygulanan kişilerin iyileşme süreci çok daha hızlı gerçekleşiyor. Bu sistemde kesilerin daha küçük olması, daha az kemik çıkarma işlemi gerçekleştirilmesi ve çevre dokulara daha az zarar verilmesi iyileşme sürecini kısaltan faktörler. Bu sebeplerle ağrı da daha az oluyor. Hastalar ertesi gün destekle yürüyebiliyor. Mersin’de robotik diz protezi ameliyatı yaptığım hastalardan bu konuda aldığım geri dönütler, kısa sürede günlük yaşantılarına döndükleri yönünde ve bu durum beni çok mutlu ediyor.”

Dr. Dogan, robotik diz protez ameliyatında yakalanan başarı oranına da değindi:

“Diz protez cerrahisinde geleneksel yöntemle yapılan ameliyatlarda yakalanan başarı yüzde 60-70 oranında. Biz robotik diz protezi ameliyatlarında bu oranı yüzde 95 e kadar çıkartıyoruz. Böyle bir başarı oranı hastalarımın da bu yöntemi tercih etmesini sağlıyor.”