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Sağlık Robotik böbrek nakli nasıl yapılır?
Sağlık

Robotik böbrek nakli nasıl yapılır?

Robotik böbrek nakli kim olabilir? Türkiye robotik böbrek nakli konusunda dünyanın en önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Pek çok böbrek hastası robotik böbrek naklinin nasıl yapıldığını araştırıyor. Peki, robotik böbrek nakli nedir nasıl yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-04-12 21:04:00 -
Robotik böbrek nakli nasıl yapılır?

Böbrek hastaları son dönemde robotik böbrek nakli hakkında bilgi edinmeye başladı. Türkiye robotik böbrek nakli konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Peki, robotik böbrek nakli nasıl yapılıyor?

Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek yetmezliği kronik böbrek hastalığının son aşamasıdır. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olarak da adlandırılır. Böbreklerin işlevlerini diyaliz veya böbrek nakli olmadan hayatta kalmayı mümkün kılacak kadar sürdürememesi durumudur.

Böbrek yetmezliği neden olur?

  • Diyabet
  • Yüksek tansiyon
  • Kronik glomerülonefrit
  • Polikistik böbrek hastalığı
  • Kronik böbrek yetmezliği

Robotik böbrek nakli nasıl yapılır?

Robotik böbrek nakli isminde de anlaşılacağı gibi teknoloji ve cerrahinin birleşimiyle yapılıyor.  Böbreğin alıcıya robotik yöntemle takılması, hastanın ağrısız ve acısız bir şekilde kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır.

 

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