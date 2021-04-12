Böbrek hastaları son dönemde robotik böbrek nakli hakkında bilgi edinmeye başladı. Türkiye robotik böbrek nakli konusunda dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alıyor. Peki, robotik böbrek nakli nasıl yapılıyor?

Böbrek yetmezliği nedir?

Böbrek yetmezliği kronik böbrek hastalığının son aşamasıdır. Son dönem böbrek yetmezliği (SDBY) olarak da adlandırılır. Böbreklerin işlevlerini diyaliz veya böbrek nakli olmadan hayatta kalmayı mümkün kılacak kadar sürdürememesi durumudur.

Böbrek yetmezliği neden olur?

Diyabet

Yüksek tansiyon

Kronik glomerülonefrit

Polikistik böbrek hastalığı

Kronik böbrek yetmezliği

Robotik böbrek nakli nasıl yapılır?

Robotik böbrek nakli isminde de anlaşılacağı gibi teknoloji ve cerrahinin birleşimiyle yapılıyor. Böbreğin alıcıya robotik yöntemle takılması, hastanın ağrısız ve acısız bir şekilde kısa sürede iyileşmesini sağlamaktadır.