Robotaksi, uçan araç ve megavat şarj aynı zirvede

Chery, otomobil üretiminin ötesine uzanan yeni teknoloji vizyonunu 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi’nde ortaya koydu. “ECO-TECH FOR OUR FUTURE LIFE” temasıyla düzenlenen organizasyon, 130'dan fazla ülke ve bölgeden 2 bini aşkın uluslararası kullanıcıyı, bayiyi ve ekosistem ortağını bir araya getiriyor. Akıllı sürüş sistemlerinden L4 seviyesinde otonom Robotaksi çözümlerine, megavat seviyesinde ultra hızlı şarj teknolojilerinden insansı robotlara ve elektrikli hava araçlarına kadar geniş bir teknoloji ekosistemini sergileyen Chery, otomobil üretiminin ötesine geçen yeni vizyonuyla dikkat çekiyor. Dokuz markasının ve 20'ye yakın ileri teknolojisinin yer aldığı zirvede şirket, küresel otomotiv rekabetinde ürün ihracatından teknoloji, enerji ve kullanıcı deneyimini kapsayan bütünleşik bir ekosistem modeline geçişini gözler önüne seriyor.

Küresel otomotiv sektörünün önemli oyuncularından Chery, teknolojik dönüşümünü ve uluslararası büyüme stratejisini Çin'in Wuhu kentinde devam eden 2026 Uluslararası Kullanıcı Zirvesi'nde dünyayla paylaşıyor. “ECO-TECH FOR OUR FUTURE LIFE” teması altında gerçekleştirilen organizasyon, 130'dan fazla ülke ve bölgeden 2 bini aşkın uluslararası kullanıcı, bayi ve ekosistem ortağını buluşturuyor. Küresel pazarlarda teknolojik yetkinliklerin, mevzuata uyumun ve kullanıcı güveninin giderek daha fazla önem kazandığı bir dönemde Chery, otomobil üretimi ve ihracatına dayalı geleneksel büyüme modelini teknoloji, ürün, enerji çözümleri ve kullanıcı ekosistemini kapsayan çok boyutlu bir yapıya dönüştürüyor. Zirve kapsamında yaklaşık 20 ileri teknoloji ve dokuz markasını bir araya getiren şirket, akıllı mobiliteden enerji yönetimine, otonom sürüşten robotik sistemlere uzanan geniş bir yelpazede geleceğin yaşam biçimlerine yönelik çözümlerini sergiliyor.

Dört temel teknolojiyle üç farklı yaşam alanında dönüşüm!

Chery'nin geleceğe yönelik teknoloji stratejisinin temelini dört ana alan oluşturuyor.Fiziksel yapay zekâ uygulamaları için geliştirilen otomotive özel CheryMind temel yapay zekâ modeli, entegre enerji çözümleri, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve fiziksel dünyayla etkileşim kurabilen yapay zekâ destekli robotik teknolojiler, şirketin yeni nesil ekosistem yaklaşımının merkezinde yer alıyor. Bu dört teknoloji alanı, akıllı mobilite, akıllı enerji ve akıllı yaşam olmak üzere üç temel kullanım senaryosunda bir araya geliyor.Akıllı mobilite alanında CheryMind otomotive özel temel yapay zekâ modeli üzerine geliştirilen All-Dimensional World Engine teknolojisi, şirketin otonom ulaşım vizyonunun altyapısını oluşturuyor. Bu sistem; Falcon Pilot gelişmiş sürüş destek teknolojisini, üretim aşamasından itibaren otonom sürüş için tasarlanan L4 seviyesindeki Robotaksi çözümlerini ve yolcu taşıyabilen Lingxiao serisi elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen hava araçlarını (eVTOL) destekliyor. Chery, bu teknolojilerle mobiliteyi geleneksel kara ulaşımının ötesine taşıyarak farklı coğrafi koşullarda, kara, su ve hava ulaşımını kapsayan bütünleşik çözümler geliştirmeyi amaçlıyor.Akıllı enerji alanında ise Volt-dragon Charger teknolojisiyle megavat seviyesinde yüksek güçlü ultra hızlı şarj çözümleri öne çıkıyor. Elektrikli araçların enerji ihtiyacını daha kısa sürede karşılamaya yönelik geliştirilen bu sistem, çift yönlü araçtan şebekeye enerji aktarımı sağlayan V2G teknolojisiyle tamamlanıyor. V2G sayesinde elektrikli otomobiller yalnızca enerji tüketen araçlar olmaktan çıkarak elektrik şebekesiyle enerji alışverişi yapabilen mobil depolama birimlerine dönüşebiliyor. Böylece elektrik şebekesindeki yükün dengelenmesine ve yenilenebilir enerjinin daha verimli kullanılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.Akıllı yaşam alanında ise AiMOGA tarafından geliştirilen robotik sistemler dikkat çekiyor. Ev yaşamından kamu hizmetlerine kadar farklı alanlarda kullanılmak üzere tasarlanan insansı robotlar, yapay zekânın fiziksel dünyadaki uygulamalarını genişletiyor. Bu kapsamda geliştirilen Mobo isimli ev tipi yardımcı robot, markanın akıllı yaşam vizyonunun öne çıkan örneklerinden birini oluşturuyor. Chery, otomotiv teknolojilerini robotik sistemlerle bir araya getirerek insanların, araçların ve robotların günlük yaşamda birlikte yer aldığı yeni bir ekosistemin temellerini atıyor.

Küresel büyümede yeni dönem: İhracattan yerel entegrasyona

Chery, Çinli binek otomobil markaları arasında küresel ihracatta 23 yıldır sürdürdüğü liderliğini yeni nesil bir büyüme stratejisiyle ileri taşımayı hedefliyor. Şirket, geleneksel araç ihracatının ötesine geçerek faaliyet gösterdiği pazarlarda teknoloji geliştirme, yerel ihtiyaçlara uyum sağlama, enerji altyapısı oluşturma ve kullanıcıları ürün geliştirme süreçlerine dahil etme yaklaşımını benimsiyor.Bu stratejinin merkezinde küresel araştırma-geliştirme kapasitesinin yerel pazarların ihtiyaçlarına göre uyarlanması bulunuyor. Chery'nin gelişmiş sürüş destek teknolojileri, 130'dan fazla ülke ve bölgedeki mevzuat gerekliliklerine yönelik uygunluk süreçlerinden geçerken UN/ECE düzenlemelerini de içeren çeşitli sertifikasyon süreçlerini tamamlamış durumda. Şirketin güneş enerjisi üretimi, enerji depolama, şarj ve V2G teknolojilerini birleştiren entegre enerji çözümü ise İspanya'daki bir tesiste hayata geçirilerek elektrik şebekesi altyapısının sınırlı olduğu koşullarda da uygulanabilirliği ortaya kondu.Robotik teknolojilerde de benzer bir küresel yayılım dikkat çekiyor. AiMOGA tarafından geliştirilen yapay zekâ destekli robotlar, 60'tan fazla ülke ve bölgede 100'ün üzerinde farklı kullanım senaryosunda aktif olarak görev yapıyor. Perakende, kamu hizmetleri, sağlık, güvenlik ve eğitim gibi farklı sektörlerde kullanılan bu sistemler, Chery'nin otomotiv teknolojilerini başka endüstrilere taşıma stratejisinin somut örneklerini oluşturuyor.

Chery, küresel araştırma-geliştirme altyapısını yerel ihtiyaçlara uyarlarken farklı markalarının kendilerine özgü karakterlerini korumasına da önem veriyor. Ortak teknolojik altyapıdan yararlanan markalar, farklı kullanıcı beklentilerine yönelik ürün ve deneyimler geliştiriyor. Uluslararası kullanıcıların ve bayilerin ürün geliştirme süreçlerine daha aktif katılımı ise şirketin yeni dönem küreselleşme yaklaşımının önemli unsurları arasında yer alıyor.

L4 Robotaksi, ultra hızlı şarj ve akıllı park teknolojileri bir arada

Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, yalnızca yeni teknolojilerin sergilendiği bir organizasyon olmanın ötesinde, bu sistemlerin gerçek yaşam koşullarında deneyimlenmesine olanak sağlayan bir platform olarak öne çıkıyor. Zirve kapsamında dokuz marka ve 20'ye yakın ileri teknoloji bir araya getirilirken ziyaretçilere farklı kullanım senaryoları üzerinden doğrudan deneyim fırsatı sunuluyor.Etkinliğin dikkat çeken uygulamaları arasında L4 seviyesindeki Robotaksi sistemlerinin gerçek şehir yollarındaki operasyonları, SIVP akıllı vale park teknolojisi, Volt-dragon megavat seviyesinde ultra hızlı şarj çözümleri ve çift yönlü V2G enerji aktarımı bulunuyor. Yeşil mobiliteye yönelik bisiklet etkinlikleri de organizasyonun sürdürülebilir ulaşım yaklaşımını tamamlıyor. Chery, bu deneyimlerle yeni teknolojilerin yalnızca laboratuvarlarda geliştirilen kavramlar olmadığını, günlük yaşamın farklı alanlarında kullanılabilecek somut çözümlere dönüştüğünü göstermeyi amaçlıyor. Organizasyon, uluslararası kullanıcıların ve iş ortaklarının teknolojileri doğrudan deneyimlemesine olanak sağlarken aynı zamanda farklı pazarlardan gelen geri bildirimlerin değerlendirilmesine de katkı sunuyor.

Aile odaklı mobilite vizyonunu güçlendiriyor!

Chery Grubu'nun ana markalarından Chery, zirve kapsamında “Together. For Family” yaklaşımını merkeze alarak ailelerin günlük ulaşım ihtiyaçlarına odaklanan teknolojilerini öne çıkarıyor. Chery Brand Night, Chery SIVP Family Experience Camp ve Chery Brand Safety Challenge gibi etkinlikler, markanın güvenlik, konfor ve akıllı mobilite alanlarındaki yaklaşımını farklı deneyimlerle ortaya koyuyor.Aile odaklı akıllı park deneyimlerinin sunulduğu SIVP Family Experience Camp kapsamında çocukların okula bırakılması, aile alışverişleri ve günlük ulaşım gibi gerçek yaşam senaryoları ele alınıyor. “One Tap Departure” ve “One Step Home” olarak adlandırılan akıllı park işlevleriyle kullanıcıların araçlarını daha kolay ve konforlu biçimde kullanmalarına yönelik çözümler sergileniyor.Zirve programında ayrıca tamamen elektrikli CHERY Q modelinin uluslararası basın mensuplarına yönelik test sürüşleri de yer alıyor. Modelin tasarımı, iç mekân genişliği, yol tutuş özellikleri ve akıllı teknolojileri, şehir içi ulaşım ve aile kullanımına yönelik deneyimlerle değerlendiriliyor. Böylece Chery, ileri teknolojileri kullanıcıların günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayan ürün ve hizmetlerle buluşturma yaklaşımını güçlendiriyor.

Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi, Çinli otomotiv üreticilerinin küreselleşme anlayışında yaşanan dönüşümü de gözler önüne seriyor. Araç ihracatından teknoloji, enerji ve kullanıcı ekosistemlerinin birlikte geliştirilmesine uzanan bu yeni yaklaşım, küresel otomotiv rekabetinde yalnızca üretim kapasitesinin değil, bütünleşik teknolojik yetkinliklerin de giderek daha belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor. Chery, otomotiv üreticiliğinden geniş kapsamlı bir teknoloji ve yaşam ekosistemine uzanan dönüşümüyle küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.