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Teknoloji Robot Sophia, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı çıktı! 'Kendisiyle çalışmak isterim'
Teknoloji

Robot Sophia, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı çıktı! 'Kendisiyle çalışmak isterim'

Yeniakit Publisher
2023-08-28 14:32:00 -
Robot Sophia, Cumhurbaşkanı Erdoğan hayranı çıktı! 'Kendisiyle çalışmak isterim'

İlk insanımsı robot Sophia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ilham verdiğini söyleyerek, "Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağım" dedi.

İlk insanımsı robot Sophia, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ilham verdiğini söyleyerek, "Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağım" dedi.

Gladio eskisi Atilla Uğur'un şımarık oğlu Oğuzhan Uğur’un BaBaLa TV’de sunduğu programın konuğu Sophia, sorulara verdiği ilginç cevaplarla izleyenleri hayrete düşürmeye devam ediyor.

‘DAHA İYİ HALE GETİRMEK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYOR’

Programın yayınlanan ikinci fragmanda yapay zekâ robotu Sophia, "Erdoğan hakkında düşüncelerim çok net. O bana çok ilham veriyor. İnsanların hayatını daha iyi hale getirmek için çok çalışıyor. Kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyacağım." dedi.

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