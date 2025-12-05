Robot köpekler orman yangınlarını önceden tespit edecek!

İngiltere’deki Bradford Üniversitesi araştırmacıları, yapay zekânın orman yangınlarını öngörme ve erken tespit etme kapasitesini geliştirmek için robot köpekler kullanıyor. Araştırma ekibi, dört ayaklı androidlerin toplayacağı verileri dronelar ve 6G bağlantısı ile birleştirerek dumanın ilk izlerini tespit etmeyi ve acil durum ekiplerine anında bildirim göndermeyi hedefliyor.

Proje kapsamında gelecek yıl Yunanistan’da bir pilot uygulama yapılacak. Çalışma, Avrupa Birliği tarafından fonlanan 6G-VERSUS araştırma projesinin parçası olarak yürütülüyor.

Ekipte yer alan Dr. Kamran Mahroof, orman yangınlarının küresel ölçekte giderek arttığına dikkat çekti:

“Orman yangınları dünya genelinde hem daha sık hem de daha yoğun yaşanıyor. Bu kritik küresel sorunla ilgili araştırmaların ön saflarında olmaktan büyük gurur duyuyoruz.”

Proje, Avrupa Birliği’nin Horizon Innovation Action programı kapsamında bu yıl fon almaya hak kazanmış ve Birmingham’da düzenlenen, yapay zekânın küresel sorunların çözümündeki rolünü ele alan bir etkinlikte tanıtılmıştı.

Son yıllarda West Yorkshire bölgesinde, özellikle Marsden Moor ve Ilkley Moor gibi alanlarda artan yangınlar dikkat çekiyor. Bölgenin itfaiye teşkilatı West Yorkshire Fire and Rescue Service (WYFRS), söz konusu robot köpek teknolojisinden haberdar olmadıklarını ancak Bradford ekibiyle iletişime geçmeyi değerlendirebileceklerini açıkladı.

WYFRS sözcüsü, şu anda yangın operasyonlarında yapay zekâ kullanmadıklarını belirterek şunları söyledi:

“Termal ve optik kameralı dronelar sayesinde olay yerinden anlık görüntü ve bilgi alıyoruz. Bu sayede komuta ekipleri yangının yayılımını ve sıcak noktaları daha hızlı tespit ediyor.”

İtfaiye servisi ayrıca, yangın davranışını öngörmek için haritalama araçları ve hava tahmin uygulamalarından yararlandıklarını, uzun süren operasyonlarda kullanılmak üzere yeni hafif koruyucu ekipmanların hizmete alındığını bildirdi.

Dr. Mahroof, projenin temel amacını şu şekilde özetledi:

“Önceliğimiz orman yangınlarını mümkün olan en erken aşamada tespit etmek. 6G, dronelar ve hatta robot köpekler gibi en yeni teknolojileri kullanarak yangın olasılığı yüksek bölgeleri belirlemeyi ve riskleri en hızlı şekilde azaltmayı hedefliyoruz.”