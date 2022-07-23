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Teknoloji Robot köpeğin tüfekli performansı tartışmaya neden oldu
Teknoloji

Robot köpeğin tüfekli performansı tartışmaya neden oldu

Son yıllarda gelişen teknoloji ile üretilen robot köpekler korkuttu.

Yeniakit Publisher
2022-07-23 07:34:00 -

Son yıllarda robot köpekler sürekli geliştirilen yetenekleriyle herkesi şaşırtıyor. Bu görüntülerde ise köpeklerin silah ile donatıldığında nasıl tehlikeli olabileceğini ortaya koyuyor.

Sırtına bir düzenekle bağlanan silah ile atış yapabilen robot köpekler korkuttu. Köpeğin atışları başarı ile tamamladığı belirtildi. Bilim kurgu filmlerinde görülen bu durum tartışmaya neden oldu.

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