0553 313 94 23

Robot garsonlar iş başında

Ataköy’de bir restoranda robot garsonlar hizmet vermeye başladı.

03 Eylül 2019 Salı 15:14
Robot garsonlar iş başında

Ataköy’de bir restoranda robot garsonlar hizmet vermeye başladı. "Robi" ismi verilen 3 robot müşterilerden büyük ilgi gördü.


Ataköy’de yeni açılan bir restoranda robot garsonlar iş başı yaptı. Dünyada daha önce benzeri kullanılan robotlara Türkçe yazılım yüklenerek, İstanbul’da açılan restoranda kullanılmaya başlandı. "Robi" ismi verilen 3 robot, siparişten servise kadar müşterilere her türlü hizmeti sunuyor. Boyları 1.55 metre olan robotlar 40 çeşitten oluşan menüyü servis ediyor. Servis sırasında müzik de çalan robotlar, müşterilerden yoğun ilgi görüyor. Masalara kurulan dijital menü sistemiyle sipariş veren müşteriler, ardından robotları getirdiği yemeklerin tadına bakıyor.


Akıllı tabletle hareket eden robot servis edeceği masaya kadar ilerliyor. Yemek garsonlar eşliğinde masaya konuluyor. Kimi müşteri de robotun elinden kendi yemeğini alabiliyor. Yemek masaya geldikten sonra hareket etmesi için Robi robot ‘Dönebilmem için elime dokunur musun?’diyor. Müşteri robotun eline dokunduktan sonra yeniden hareket edip masadan uzaklaşıyor.


“Türkiye’de böyle bir örnek yok”


Türkiye’de örneği olmadığını iddia eden Restoran işletmecisi Mücahit Kuşman, “Bu masalar dokunmatik ve robotlar uzaktan kumandayla hareket ettiriliyor. Aynı zamanda önüne birisi geçtiği zaman konuşabiliyorlar. Avrupa’da bunun örneği olabilir ama Türkiye’de böyle bir örnek yok. İlk defa biz yapmak istedik. 3 tane robotlarımız var, boyları 1.55 ve 17 tane dokunmatik masalarımız var. Müşteriyi masaya oturduktan sonra dokunmatik menüden yiyecekleri yemeği seçiyorlar. Şeflerimiz de yemekleri hazırladıktan sonra robotun üzerine koyuyor. Ve robot işaretli olduğu masaya gidip yemeği servis ediyor. Kimi zamanda robotlar yemekleri götürdüğünde müşteri robotun üzerinden yemeği kendisi alabiliyor. Yoğunluk yoksa elemanlarımızı robotlarla beraber yolluyoruz. Onlar yemekleri masalara indiriyor” dedi.


“Çok pratik ve anlamlı”


Teknolojiyi serviste de kullanmanın güzel olduğunu söyleyen restoran müşterisi Muzaffer Buyan, “Restoran çok yakınımızda merakla nasıl bir şey olacağını bekliyorduk. Çok pratik ve anlamlı. Servis basit ve robotlar bunu yapabiliyor. Umarım daha gelişmelerini de yapabilirler.Enteresan ve ilginç hep duyduğumuz ama Türkiye sınırlarında görmediğimiz bir şeydi. Robotların neler yapabileceğini duyuyoruz. Bu belki de Türkiye’de ilk olacak. Bizde bunu görmüş olduk” şeklinde konuştu.


“Sırf robot için yemek yemeğe geldim”


Robotları izlemek için yemek yemeğe geldiğini söyleyen İlkim Güngör, “Görüntü olarak çok dikkat çekiyor. Burada dolaşması bile çok sıra dışı bir şey. Sipariş vermeden önce herkes önce telefonu eline alıp video çekmeye başlıyor. Teknoloji çok şaşırmış durumda. Restoranın önünden geçiyordum, bir yere uğramam gerekiyordu. Yemek yeme planım bile yoktu ama oturup yemek istedim. İnsanı buraya çeken bir şey. Sırf robot için yemek yemeğe geldim” ifadelerinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:14
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İYİ Partili Meclis Üyesi Kazım Yücel: “Kayseri hükümet tarafından cezalandırılıyor mu?”
    1. İYİ Partili Meclis Üyesi Kazım Yücel:..
    2. NATO'dan Baltık Denizi'nde tatbikat
    3. Dosyası ayrılan Jandarma davasında..
    4. Başkan Eroğlu bakkallarla dertleşti
    5. 73 ödüllü “Bozkır Kuşlara Bak Kuşlara”..
    6. Türkiye Barolar Birliğinden Anıtkabir..
    7. Sokakta sağlık hizmeti
    8. “Minik Eymen ihbarı ağırdan alınmış”
    9. Hindistan’da akaryakıt tesisinde..
    10. Terme Belediyesinden 55 çocuğa sünnet..
    11. Adıyaman, badem zirvesine hazırlanıyor
    12. Saman yüklü tırda yangın
    13. Kastamonu Entegre, 50. kuruluş yılını..
    14. Genel Müdür Yardımcısı Arslan’dan..
    15. Hastaneden suçlu kaçırma operasyonunda..
    16. Karesi’nin atlı zabıtalarına ilgi büyük
    17. 30 Ağustos Zafer Bayramı Dart..
    18. Başkan Büyükkılıç’dan Acı Görev
    19. MHP’li Meclis Üyelerinden Başkan..
    20. Kayserispor transfer raporu
    21. Türkiye Uzay Ajansı’nın “A Takımı”..
    22. KAYMEK bu yıl, 15 tesiste ve 90..
    23. Kocası tarafından öldüresiye dövülen..
    24. Yol ortasında su içen kediye,..
    25. Gaziantep'te uyuşturucu ticareti..
    26. Rusya'da savaş uçağı düştü!
    27. 100 araçtan 7'sinde yangın tüpü..
    28. Balıkesir'de 36 düzensiz göçmen..
    29. İran'dan "2 gün içinde yüzde 20..
    30. AB'den Brexit açıklaması
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    Şamil Tayyar'dan kritik uyarı: Süreç çöktü, yeni bir oyun planına ihtiyaç var
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    ABD'den ortalığı karıştıracak hamle! Bunu ilk kez yapıyorlar
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Erdoğan'ın önünde poz verdiği harita Yunan'ı rahatsız etti
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Sene sonu başlıyor! Artık boğazlarda söz Türkiye'nin
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak
    Düğmeye basıldı! Rusya'dan alınacak

    Günün Karikatürü

    03 Eylül 2019
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    Davutoğlu cephesinden 'ihraç' açıklaması: Biz susmayacağız
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar
    ‘Çok güçlü mesaj!’ B-2’leri bölgeye konuşlandırdılar