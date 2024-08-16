Roblox'ta sosyokültürel terör! Çocuklara cinsiyetsizlik ve LGBT dayatması!

Dijital medya platformları ve sanal oyunlar, çocuklara 'Cinsiyetsizlik' ve 'LGBT' dayatması içerisinde. Büyük Aile Platformunun Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz bu olayı 'sosyokültürel terör' olarak nitelendirirken LGBT derneklerinin kapatılması, toplumsal cinsiyet eşitliği kavramının mevzuattan çıkartılması için 150 bin ıslak imza topladıklarını dile getirdi.

Dijital medya platformları ve oyunları, çocukları zehirlemeye devam ediyor. Bu oyunların ve platformların 'Aile' kurumuna yönelik ciddi riskler oluşturduğu kanıtlandı.

Büyük Aile Platformunun Genel Sekreteri Serdar Eryılmaz durumu değerlendirerek, bu propagandanın uluslararası kuruluşlar aracılığıyla yürütüldüğünü belirtti.

BUNUN ADI SOSYOKÜLTÜREL TERÖR

Eryılmaz, "sosyokültürel terör" olarak nitelendirdiği LGBT dayatmasının öncelikli hedefinde 12-17 yaş arası çocukların yer aldığını bildirerek, şu görüşleri aktardı:

"(Erişim engeli getirilen) Roblox gibi oyun platformlarıyla da bu sosyokültürel terör yürütülüyor. Roblox'un içerisinde hem eşcinsellikle alakalı hem de ahlaksızlık yani sapkınlıkla ilgili bazı figürler vardı. Bu tarz oyunlarda milyonlarca çocuk her gün 4-5 saatini geçiriyor. Zaten bu terörü yürütenlerin 40 yaş üstüne verebileceği çok fazla bir şey yok. Ama çocuk yaştan itibaren bu propagandaya ekran aracılığıyla maruz kalan genç kitle artık propagandayı sahiplenmiş durumda maalesef."

'EKRANLARIN EMZİRDİĞİ ÇOCUK'

Erişim engeli getirilen Roblox gibi oyun platformlarında yürütülen propaganda faaliyetlerinin çocukların akıl ve ruh sağlığına ek olarak toplumun geleceğine yönelik risklerde barındırıyor.

Eryılmaz, LGBT dayatmasının yapıldığı oyun ve platformlara alternatif içerikler üretilmesi ve ebeveynlerin çocuklarıyla nitelikli vakit geçirmesinin aile kurumunun geleceği açısından hayati önem taşıdığını belirterek, "2023 yılında düzenlediğimiz 'Küresel Tehditler Karşısında Aile' çalıştayımızda 'ekranların emzirdiği çocuk' diye bir tanım ortaya çıktı. Bu anlamda bu platformların düzenlemelere ve denetime tabi tutulması gerekli ancak yeterli değil. Ebeveynlere ciddi sorumluluk düşüyor. Çünkü biz çocuklarımızla nitelikli vakit geçiremiyoruz. Çocuklarımızın ekran süresini ne kadar azaltırsak aslında aile yapımız o kadar güçlü olacak. Eğer çocuğumuz bir oyun oynayacaksa onun limitini anne ve babaların koyması ve faydalı oyunları bulması lazım." diye konuştu.

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