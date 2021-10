Roblox neden açılmıyor? Roblox nedir?

Roblox oyununun oynamak isteyenler “Something went wrong please try again later” uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Pek çok kişi ‘Roblox çöktü mü?’ sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Roblox niye açılmıyor?

Roblox neden açılmıyor?

Roblox kullanıcıları oyuna girmeye çalıştıklarında “Something went wrong please try again later” uyarısıyla karşılaşıyor. Konu hakkında yapımcılardan açıklama geldi. Oyunun yapımcıları, "Şu anda Roblox kullanırken sorun yaşadığınızı biliyoruz. Üzgünüz ve her şeyi normale döndürmek için çok çalışıyoruz. Bugünkü kesinti konusunda hala ilerleme kaydediyor. Sizi güncel tutmaya devam edeceğiz. Gecikme için bir kez daha özür dileriz. Bu kesintinin platformdaki herhangi bir özel deneyim veya ortaklıkla ilgili olmadığını biliyoruz" açıklamasında bulundu.

Roblox nedir?

Roblox, Roblox Corporation tarafından geliştirilen bir çevrimiçi oyun platformu ve oyun oluşturma sistemidir. Kullanıcıların oyunları programlamasına ve diğer kullanıcılar tarafından oluşturulan oyunları oynamasına olanak tanır. David Baszucki ve Erik Cassel tarafından 2004'te kurulan ve 2006'da piyasaya sürülen platform, kullanıcılar tarafından Lua programlama dilinde kodlanmış birden çok türde oyunlara ev sahipliği yapmaktadır. Oyun, 2010'ların ikinci yarısında hızla büyümeye başladı ve bu büyüme COVID-19 pandemisiyle birlikte daha da hızlandı.

Roblox ücretsiz oynanabilir ve oyun içi satın alımlar "Robux" adlı sanal para birimi üzerinden yapılabilir. Ağustos 2020 itibarıyla, Roblox'un 164 milyondan fazla aylık aktif kullanıcısı bulunmaktadır ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 16 yaş altı tüm çocukların yarısından fazlası tarafından oynanmaktadır.