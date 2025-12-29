Güllü'nün oğlu her şeyi itiraf etti!

Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Sanatçı Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter AHaber'de Canan Barlas ile Gündem programına katıldı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şarkıcı Güllü'nün oğlu, pencereden düşme haberini aldıktan sonra, ilk olarak yaşananları kaza olarak değerlendirdiğini kaydetti. Tuğberk, ablasının çığlık atarak kendisini aradığını söyledi. İşte detaylar...

ACI HABERİ ALINCA NELER DÜŞÜNDÜ?

Şarkıcı Güllü'nün oğlu, pencereden düşme haberini aldıktan sonra, ilk olarak yaşananları kaza olarak değerlendirdiğini kaydetti. Tuğberk, ablasının çığlık atarak kendisini aradığını söyledi.

Tuğberk Gülter, "Ablam ilişkileri anlamında daha güçsüz karakterde, karşısındaki ne istiyorsa her şeyi yapar." dedi.

"ANNEMİN KERVAN İLE ARASI İYİ DEĞİLDİ"

Tuğberk, "Son zamanlarda annemin Tuğyan ve Kervan (ablasının sevgilisi) ile arası iyi değildi. Bir gün ablamın intihar girişimi olmuştu. Mutfak camında. O gün Tuğyan, Kervan ve annemin arasını ben topladım" ifadelerini kullandı.

Tuğberk, ablası Tuğyan'ı önümüzdeki haftalarda cezaevinde ziyaret edeceğini açıkladı.

EVE NEDEN CAMI KIRARAK GİRDİ?

Tuğberk Yağız Gülter, annesinin öldüğü gün eve neden camı kırarak girdiğini ise, kapı şifresini bilmediğinden ve ablası dahil çevresinden öğrenemediğinden dolayı olduğunu söyledi.

"ANNEMİN ÖLÜMÜYLE İLGİLİ AKLIMDA TEK BİR İHTİMAL VAR"

Tuğberk Yağız Gülter, "'Neden annem öldürülsün sorusu/şüphesi aklıma geldiğinde tek bir ihtimal var. Kervan, ablama 'Annen olduğun sürece bizim ilişkimiz olmaz' demiş." ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA NE DURUMDA?

Şarkıcı Gül Tut (52), 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi'nde bulunan 6. kattaki evinin üzeri kapalı terasındaki pencereden henüz belirlenemeyen nedenle düşerek hayatını kaybetmişti. Tut'un cenazesi, İstanbul'da toprağa verilmişti.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatmış, bir süredir teknik takipte tutuldukları öne sürülen Tut'un kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve olay günü aynı odada bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu, Ulu'nun babası Arif Ulu ile 2 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan Gülter tutuklanmış, Sultan Nur Ulu hakkında ise ev hapsi kararı verilmişti. Diğer 3 kişi ise savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverilmişti