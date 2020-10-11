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Spor Robinho, eski takımı Santos'a sembolik ücretle transfer oldu
Spor

Robinho, eski takımı Santos'a sembolik ücretle transfer oldu

Yeniakit Publisher
2020-10-11 11:11:08 -
Robinho, eski takımı Santos'a sembolik ücretle transfer oldu

İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir'den ayrılan Brezilyalı futbolcu Robson De Souza (Robinho), altyapısından yetiştiği Santos'a sembolik bir ücretle transfer oldu.

Santos Kulübünden yapılan açıklamada, Robinho ile 5 aylık sözleşme imzalandığı ve kendisine aylık bin 500 Brezilya Reali (2 bin 131 Türk Lirası) ödeneceği belirtildi.

Altyapısından yetiştiği Santos'ta 3 farklı dönemde forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de Medipol Başakşehir ile Demir Grup Sivasspor'da, Avrupa'da ise Real Madrid, Manchester City ve Milan gibi üst düzey kulüplerde oynamıştı.


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