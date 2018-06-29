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Roberto Soldado'dan taraftara mesaj!

Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Soldado, antrenman sonrası basına açıklamalarda bulundu.

29 Haziran 2018 Cuma 17:19
Roberto Soldado'dan taraftara mesaj!

Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili soruya Roberto Soldado"Henüz 2. antrenmanımızı geride bıraktık. Bu iki antrenman sonunda şunu söyleyebilirim: Takım gerçekten son derece istekli bir başlangıç yaptı. Yeni bir hocamız var ve kulübümüzde artık yeni bir dönem başladı. Bu yeni dönemin gerekliliklerini biz de saha içerisinde yansıtmak istiyoruz. İnanıyorum ki bu kulübe katkı yapacak, takımımızın seviyesini daha yukarıya taşıyacak oyuncular da gelecektir buraya. Onların da katkısıyla, takımda daha rekabetçi bir ortam oluşacaktır diye düşünüyorum. Geçtiğimiz yıl iki kupa da elimizin ucundaydı. Ama her iki kupayı da maalesef kazanamadık. Bunun tekrarlanmaması gerekiyor. Bu yılı şampiyon tamamlamak istiyoruz. Bu yeni döneme şampiyonlukla başlamak istiyoruz. Tek dileğimiz bu. Bunun için çalışıyoruz" dedi.

Kombinelere yoğun ilgi olduğunun belirtilmesi üzerine Soldado"Bizim için en önemli nokta şu: İnsanlar bilet alıyorlar, para veriyorlar, zamanlarını harcıyorlar ve bizi desteklemek için o stada geliyorlar. Şu anda da kombine için statta büyük bir izdiham olduğunu söylüyorsunuz. Bu insanların bu çabasına, verdikleri bu paraya bir karşılık vermek mecburiyetindeyiz. Bizim tek düşüncemiz bu. Bu da nasıl olur? İnsanlar oraya geldiklerinde keyif vererek olur. Güzel bir Fenerbahçe izleterek olur. Tek düşüncemiz de bu olacak. Onların ilk dakikadan, son oynayacağımız karşılaşmaya kadar desteklerine çok ihtiyacımız olacak. Zaten onlardan talebimiz de her zaman olduğu gibi bu; bizi sonuna kadar desteklesinler. Biz sahada onlara, verdikleri paranın, bize verdikleri desteğin, verdikleri o emeğin karşılığını verebilmek için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 17:19
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