Roberto Carlos futbola geri döndü!
Bir dönemin en iyi oyuncularından biri olan Brezilyalı yıldız oyuncu Roberto Carlos, yeşil sahalara geri döndü.
Real Madrid ve Brezilya Milli Takımı'nın efsane futbolularından Roberto Carlos, 48 yaşında yeşil sahalara geri döndü.
Bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen, Sivaspor'da ise teknik direktörlük görevini üstlenen efsane isim, İngiltere Amatör Lig ekiplerinden Bull in the Barne United'la maça çıktı.
Brezilyalı efsane isim, ilk maçında fileleri havalandırdı.