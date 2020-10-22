Robert Koch Enstitüsü, Kovid-19'un Almanya'da kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı

BERLİN (AA) - Almanya’da Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kontrolsüz yayılabileceği konusunda uyardı.

Wieler, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Almanya’daki Kovid-19 salgınına ilişkin durumun çok ciddi olduğunu belirterek salgının yayılmasını önlemek için getirilen mesafe ve maske takma kurallarına uyulmasını istedi. Almanya’nın birçok bölgesinde salgının hızlı yayıldığına işaret eden Wieler, "Salgının nasıl bir seyir geliştireceğini bilmiyoruz. Virüsün yayılmasını yavaşlatma şansımız var. Bu konuda güçsüz değiliz. Bunun için kurallara riayet etmemiz lazım. Ancak virüsün en azından belirli bölgelerde daha güçlü yayılması, hatta Almanya’da kontrolsüz yayılması mümkündür." uyarısında bulundu.

Sağlık dairelerinin ekim başında günde 1000 ila 4 bin yeni vaka bildirdiğini, şimdi ise 4 bin ila 11 bin arasında günlük yeni vakanın bildirildiğini belirten Wieler, "Son 7 günde 2 hafta öncesine göre yaklaşık 3 kat daha fazla yeni vaka iletildi." dedi.

Wieler, son dönemde virüsün gençlere bulaştığının görüldüğünü belirterek "Ancak 60 yaş üzeri hastaların oranı tekrar artmaya başladı. Bakımevlerinde ve hastanelerde vaka sayıları da yeniden artıyor. Yoğun bakımdaki insanların sayısı da yükseliyor. Bu sayı şu an 943. Bu sayı da son iki hafta içinde 2 kat arttı." ifadesini kullandı.

Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin sayısının da arttığına işaret eden Wieler, "Ağır hastaların sayısının yükselmesini ve can kayıplarının daha da artmasını beklememiz gerekiyor." dedi.

Wieler, virüsün en fazla özel kutlama ve eğlencelerde yayıldığının görüldüğünü, burada önlem alınması ve insanların dikkatli olması gerektiğini kaydetti.

RKI bugün, Almanya'da son 24 saatte 11 bin 287 kişide Kovid-19 vakası tespit edildiğini açıklamıştı. Bu rakam, "salgının başından bu yana Almanya’da kaydedilen en yüksek günlük vaka sayısı" oldu. Ülkede şimdiye kadar Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 392 bin 49’a çıktı, 30 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 9 bin 905’e yükseldi. Ülkede Kovid-19’dan iyileşenlerin sayısı ise 306 bin 100'e ulaştı.