Rizespor'dan transfer bombası Zoran Tosic!

Yeniakit.com.tr - Sezonun ikinci yarısına güçlü bir kadroyla girmek isteyen Rizespor'da transfer çalışmalarını sürmeye devam ediyor. Rizespor kurmayları yaz transfer döneminde de gündeminde olan Partizan'da forma giyen ve kariyerinde Manchester United ve CSKA Moskova gibi kulüpleride boy gösteren Zoran Tosic'e kanca attığı iddia edildi.

Partizan gelen tekliflere açık!

Partizan kulübünün de yaşadığı ekonoik nedenlerden dolayı Tosic transferine gelen tekliflere sıcak bakacağı kaydedildi.

Zoran Tosic bu sezon 6 karşılaşmada forma giyerken 3 kezde asist yaptı. Yıldız futbolcunun Partizan ile 2020 yılna kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak:Yeniakit.com.tr